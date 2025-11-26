Las ediciones de aniversario de Yakuza llegan con mejoras y descuentos para jugadores fieles

Las celebraciones por el 20 aniversario de la serie Like a Dragon avanzan con una iniciativa que busca reconocer a la comunidad que ha acompañado la evolución de la franquicia durante dos décadas. SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio confirmaron que las nuevas ediciones de Yakuza 0 Director’s Cut, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 estarán disponibles el 8 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam, con mejoras técnicas y contenido adicional. Además, anunciaron opciones de actualización dirigidas a quienes ya cuentan con versiones digitales previas, ofreciendo precios preferenciales —o incluso actualizaciones sin costo— como gesto de agradecimiento.



¿Yakuza 0 Director’s Cut: nuevas escenas y funciones ampliadas

La edición mejorada de Yakuza 0 incorpora elementos que no estuvieron presentes en su lanzamiento original en Occidente. Entre las novedades se encuentran nuevas cinemáticas, soporte para voces en inglés, un modo cooperativo en línea llamado Red Light Raid y una ampliación considerable en idiomas disponibles para textos, incluyendo español latinoamericano.

Además, se reincorpora el tema musical “Bubble”, ausente en la versión occidental inicial. Quienes tengan Yakuza 0 en PlayStation 4, Xbox One o Steam podrán acceder a la actualización por USD 14.99, una reducción importante frente al precio estándar de USD 49.99. Estas opciones aplican únicamente entre plataformas equivalentes (PS4 a PS5, Xbox One a Series X|S y Steam a Steam), y el progreso guardado no se transfiere a la nueva versión.



Yakuza Kiwami: ajustes de idioma y música restaurada

La nueva edición de Yakuza Kiwami también amplía su soporte de idiomas, sumando francés, italiano, alemán, español, español latinoamericano, portugués brasileño y ruso. SEGA añadió además dos pistas musicales —“Receive You [Reborn]” y “Bleed”— que quedaron fuera del lanzamiento occidental original.

Para los jugadores con la versión digital de PS4 o Xbox One, la actualización tendrá un precio de USD 1.99, muy por debajo del valor oficial de USD 19.99. El 8 de diciembre también debutará una edición para Steam con los nuevos idiomas, y posteriormente se divulgará información adicional sobre beneficios para quienes la adquieran antes del lanzamiento. Al igual que en los otros títulos, los servicios de suscripción y las versiones físicas no son elegibles para estas mejoras.



Yakuza Kiwami 2: actualización gratuita y más opciones de idioma

El caso de Yakuza Kiwami 2 es el más favorable para la comunidad: los usuarios con la versión digital de PS4 o Xbox One podrán actualizar a la edición para consolas actuales sin costo alguno. Esta versión también amplía su repertorio de lenguajes, con el mismo conjunto de opciones agregadas en los otros dos títulos. Nuevamente, el progreso guardado no se transfiere a las nuevas ediciones y la promoción aplica únicamente entre plataformas equivalentes.



SEGA confirmó que Yakuza Kiwami 2 también llegará a Steam con la actualización lingüística incluida y que se detallarán las condiciones para jugadores que lo adquieran antes de su salida.



Una celebración que mira hacia adelante

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de SEGA por revitalizar capítulos clave de la franquicia y facilitar que nuevos y antiguos seguidores puedan jugarlos en hardware actual. La continuidad del soporte en múltiples idiomas también refleja el crecimiento global de la serie y su intención de seguir expandiéndose hacia nuevas audiencias.

La compañía extendió su agradecimiento a los fans por el apoyo sostenido a lo largo de los años, mencionando además el próximo lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, programado para el 12 de febrero de 2025 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y Steam.

Con estas ediciones de aniversario, la franquicia reafirma su legado mientras prepara el terreno para una nueva etapa que promete mantener su esencia, pero con una visión renovada para la siguiente generación de jugadores.

