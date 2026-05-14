EE. UU. ofreció ayuda de 100 millones de dólares a Cuba y esto respondió el régimen castrista

Estados Unidos dijo estar dispuesto a entregar 100 millones de dólares en ayuda a Cuba y el régimen ya emitió una respuesta inicial a esa propuesta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La oferta fue adelantada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su reciente visita al Vaticano.



¿Cuál es la condición de Estados Unidos?

En un comunicado emitido el miércoles 13 de mayo, el Departamento de Estado señaló que "reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes confiables".

"La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda vital que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por obstaculizar una ayuda crucial", añadió el texto. (Lea también: Cuba advierte que una agresión militar de Estados Unidos provocaría un "baño de sangre")



Rubio hizo la propuesta la semana pasada en declaraciones a periodistas tras encuentros con el papa León XIV y las máximas autoridades del Vaticano, tradicional mediador entre estos países enfrentados desde la revolución cubana de 1959.



Estados Unidos ya entregó este año ayuda humanitaria a Cuba a través de la Iglesia católica, por un valor de 6 millones de dólares, tras el devastador impacto del huracán Melissa en 2025. (Lea también: Trump dice que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", tras endurecer sanciones a la isla)



¿Qué dijo Cuba sobre la oferta de EE. UU.?

"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", dijo el canciller Bruno Rodríguez en la red social X.

Publicidad

La nueva propuesta llega en un momento de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, después de un decreto de Trump del 28 de enero que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

La administración Trump ya cortó el suministro de crudo de Venezuela a la isla tras la caída de Nicolás Maduro, aliado de La Habana, capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Publicidad

"Estados Unidos sigue buscando reformas significativas del sistema comunista de Cuba, que solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza", indicó el Departamento de Estado. Añadió que, entre otras propuestas, Washington ya ofreció "apoyo para un servicio de internet satelital libre".

La noticia se da en medio de un nuevo apagón masivo. La Habana fue escenario de cacerolazos de protesta en la noche del miércoles, tras el anuncio del gobierno cubano de que sus reservas de combustible "se agotaron" debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL