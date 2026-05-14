Hombre es capturado tras ingresar a la fuerza a colegio en Engativá y agredir a su hijo

Un hombre fue capturado en la localidad de Engativá luego de ingresar sin autorización a una institución educativa y agredir a un menor de edad que, según la información entregada por las autoridades, sería su propio hijo. El caso ocurrió en horas del día el pasado 13 de mayo y generó la intervención inmediata del personal de seguridad del plantel y de la Policía.

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De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto logró entrar al colegio pese a los intentos del vigilante por detenerlo en la entrada. En medio del forcejeo inicial, el hombre habría agredido al guardia de seguridad y continuó su recorrido hacia el interior del establecimiento, donde se encontraba el menor.

La situación fue detectada rápidamente gracias al sistema de videovigilancia conectado al centro de monitoreo de la ciudad, lo que permitió seguir en tiempo real los movimientos del agresor dentro del plantel educativo.



Hombre habría ingresado sin autorización a colegio para agredir a su hijo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las cámaras del sistema de monitoreo del C4 permitieron identificar el ingreso no autorizado y dar aviso inmediato a las autoridades. A partir de ese momento, se activó el protocolo de respuesta para este tipo de emergencias, con coordinación entre el personal del colegio y unidades de la Policía.



El seguimiento por cámaras permitió ubicar al hombre dentro de las instalaciones y confirmar la situación de riesgo para el menor. Con esa información, se ordenó el desplazamiento de uniformados al lugar. La respuesta de la Policía de Bogotá se produjo pocos minutos después del aviso inicial. Al llegar, los agentes lograron controlar la situación, separar al agresor y asegurar la integridad del niño, evitando que el hecho tuviera consecuencias mayores.



"Este caso evidencia cómo la articulación entre la tecnología y la reacción policial permite actuar de manera inmediata frente a hechos de violencia. Seguimos fortaleciendo el sistema de videovigilancia y la presencia en territorio para proteger, especialmente, a nuestros niños, niñas y adolescentes", indicó el secretario de Seguridad, César Restrepo.



Capturaron al presunto agresor de un menor de edad

Una vez controlada la situación dentro del colegio, el hombre fue reducido y posteriormente capturado por las autoridades en el mismo lugar de los hechos. Según lo informado, fue trasladado para su respectiva identificación y proceso de judicialización por el delito de violencia intrafamiliar. El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes deberán establecer las circunstancias exactas del hecho.

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Las autoridades locales han señalado que se han venido fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y respuesta en la localidad de Engativá, con el apoyo de tecnología y presencia policial. Según reportes institucionales, se han presentado reducciones en diferentes tipos de delitos en la zona durante el año, lo que las autoridades atribuyen a estrategias de control, patrullaje y monitoreo.

"Este año, la violencia intrafamiliar ha bajado un 96%. El hurto de bicicletas también presenta una disminución del 30%. Por su parte, el hurto de celulares registra una reducción del 4%, y el hurto a comercio muestra una disminución del 72%. En cuanto al hurto a residencias, este ha bajado un 62%, mientras que el hurto a personas presenta una reducción del 46 %. Finalmente, el hurto a vehículos registra una reducción del 25%, mientras que la extorsión disminuye en un 34 % y los delitos sexuales evidencian una reducción del 74%", según cifras de la Alcaldía.

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