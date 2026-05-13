Reforma al Icetex sigue sin avanzar en el Congreso y crece riesgo de hundimiento

La reforma al Icetex avanzó un paso más en el Congreso luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara la ponencia positiva del proyecto que busca modificar el modelo de crédito educativo en Colombia. La iniciativa, que plantea cambios en la forma en que se pagan los préstamos estudiantiles, todavía enfrenta varios retos políticos y legislativos para convertirse en ley antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.

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Aunque el proyecto ya avanzó en dos debates en la Cámara de Representantes, todavía debe superar el trámite pendiente en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria antes de que termine la actual legislatura. La iniciativa busca cambiar varios aspectos del modelo de crédito educativo en Colombia, entre ellos la forma en que se calculan los intereses, los mecanismos de pago y el acompañamiento a los estudiantes.

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Expertos advierten que el tiempo para aprobar la reforma es limitado

Durante una entrevista en Noticias Caracol, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, Óscar Domínguez, reconoció que el proyecto enfrenta dificultades y que existe un riesgo de que no alcance a ser aprobado en esta legislatura. Según explicó, la discusión sobre una reforma estructural al ICETEX lleva varios años y quedó planteada desde el Plan Nacional de Desarrollo.



El proyecto actual, identificado como el 587 de la Comisión Primera de Cámara, propone cambios que, en concepto de las universidades, responden a varias de las quejas históricas de los usuarios del sistema. Domínguez señaló que uno de los puntos más relevantes es el fortalecimiento del carácter social del Icetex, teniendo en cuenta que actualmente funciona como una entidad financiera especial encargada de financiar el acceso a la educación superior.



"El proyecto plantea esquemas como el pago contingente al ingreso y busca garantizar estabilidad en subsidios y alivios existentes", explicó el directivo de ASCUN.



Reforma al Icetex busca frenar el crecimiento de las deudas

Uno de los temas que más preocupación ha generado entre estudiantes y egresados es el incremento de las cuotas tras el aumento del IPC en los últimos años. De acuerdo con Domínguez, muchos jóvenes adquirieron sus créditos cuando la inflación estaba cercana al 5%, pero posteriormente las tasas subieron hasta niveles cercanos al 12%. A esto se sumó el denominado "spread" financiero, lo que terminó elevando las obligaciones mensuales.

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El experto sostuvo que el proyecto debería incluir un mecanismo de transición que permita beneficiar también a quienes actualmente tienen créditos activos y enfrentan dificultades para pagar. "No puede ser posible que esos estudiantes que hoy están viendo que su interés se disparó de manera exponencial no tengan ningún control", afirmó. Según explicó, la intención es modificar el esquema de capitalización de intereses para evitar que las deudas sigan creciendo incluso después de varios años de pago.

Además, otro de los puntos que preocupa a las universidades es la reducción en la entrega de nuevos créditos educativos. De acuerdo con cifras mencionadas por ASCUN, durante 2023 se otorgaron más de 50.000 créditos. En 2024 la cifra habría bajado a cerca de 20.000 y en 2025 apenas superaría los 10.000 nuevos beneficiarios. Para Domínguez, esta disminución limita las oportunidades de acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, quienes son los principales usuarios del sistema de financiación.

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El directivo aseguró que, si no se resuelven los problemas estructurales del Icetex y continúan las restricciones en el acceso al crédito, podría incrementarse la deserción estudiantil en universidades privadas y otras instituciones de educación superior. "Las oportunidades se están cerrando", afirmó el representante de ASCUN, quien insistió en que el país necesita un sistema de financiación sostenible pero también accesible para los estudiantes.

Y aunque el proyecto recibió mensaje de urgencia para agilizar su discusión, el panorama sigue siendo incierto. La reforma necesita superar los debates restantes antes del cierre de la legislatura.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co