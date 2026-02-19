Sena estrena nuevo tecnólogo que puede estudiar gratis en 2026: es de alta demanda

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ya abrió su 'Primera Oferta de Formación titulada Virtual' de 2026 con más de 30.000 cupos en programas técnicos y tecnólogos dirigidos a ciudadanos en Colombia y en el exterior. La convocatoria incluye más de 40 programas en áreas relacionadas con tecnología, comercio, logística, servicios, marketing digital, análisis de datos, industria creativa y gestión empresarial, y las inscripciones se realizan a través de Betowa, la plataforma oficial de la entidad.

Entre las novedades de esta oferta se encuentra el programa Tecnología en Gestión de Negocios y Finanzas, que hace parte de la estrategia institucional para fortalecer las capacidades en planeación financiera, análisis de información y administración empresarial. Este programa, creado en 2011, se ofrece ahora en modalidad virtual y busca responder a las necesidades actuales del sector productivo. "Esta convocatoria ofrece programas como: Análisis y Desarrollo de Software y nuevos programas como Gestión en Finanzas y Análisis de datos. Solo debes ingresar y registrarte hasta este lunes 23 de febrero", confirmó, Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del Sena.

¿Cual es el nuevo tecnólogo disponible virtual en el Sena?

La Tecnología en Gestión de Negocios y Finanzas tiene como propósito "brindar a los múltiples sectores de producción de la economía colombiana, mano de obra debidamente formada en competencias laborales y humanas en donde, además, puedan contribuir con una adecuada gestión en cada modelo de negocio", según indicó la entidad. La propuesta académica se centra en la comprensión de los estados financieros, el análisis de indicadores, la estructuración presupuestal, la gestión de riesgos y el diseño de estrategias comerciales.



El programa surge de la necesidad de contar con personal capacitado para enfrentar los cambios que han impactado la economía en los últimos años, entre ellos la digitalización de procesos, la globalización de mercados y la transformación de los modelos de negocio. De acuerdo con la entidad, las empresas demandan tecnólogos con conocimientos en planeación estratégica, evaluación de proyectos, control financiero y análisis de datos. La modalidad virtual permite que los aprendices organicen su tiempo de estudio sin horarios fijos, siempre que cumplan con las actividades académicas establecidas.



El plan de estudios contempla el desarrollo de competencias técnicas asociadas a normas sectoriales de competencia laboral. Entre ellas se encuentran la coordinación de actividades según estrategias de gestión y procesos administrativos, así como la medición de riesgos del servicio de acuerdo con marcos de referencia y procesos de negocio. Además de los componentes específicos en finanzas y administración, el programa incluye competencias clave como:



Elaboración de planes financieros conforme a procedimientos técnicos y lineamientos estratégicos.

Evaluación de estrategias de mercadeo en función de objetivos comerciales.

Sistematización de datos mediante métodos de analítica y herramientas tecnológicas.

Uso de herramientas informáticas para la gestión de información.

Desarrollo de habilidades de comunicación en contextos laborales y sociales.

Interacción en lengua inglesa según criterios del Marco Común Europeo de Referencia.

La formación también incorpora competencias transversales relacionadas con el emprendimiento, la ética profesional, la investigación formativa, la cultura de paz y el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo. De igual forma, promueve prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y hábitos de vida saludable.



Requisitos para ingresar a nuevo programa del Sena

Para ingresar al programa, los aspirantes deben haber culminado la educación media (grado 11), presentar los resultados del examen de Estado y superar una prueba de aptitud, motivación e intereses. La edad mínima requerida es de 16 años. La duración total es de 3.984 horas y el nivel de formación corresponde a tecnólogo.

Según el cronograma publicado, el periodo académico iniciará el 10 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 9 de julio de 2028; el ambiente de aprendizaje será completamente virtual. La convocatoria está abierta tanto a ciudadanos colombianos residentes en el país como en el exterior. También pueden postularse extranjeros que cuenten con documento de identificación válido en Colombia y situación migratoria regularizada.

Al finalizar el programa, el tecnólogo en Gestión de Negocios y Finanzas estará en capacidad de identificar la situación real de una empresa dentro de su contexto socioeconómico y plantear alternativas de mejora. Podrá elaborar proyecciones financieras, diseñar presupuestos, analizar capital de trabajo, evaluar riesgos y formular estrategias de mercado.



¿Cómo inscribirse a programas gratuitos del Sena en Betowa?

El proceso de inscripción en Betowa se compone de cuatro pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

La formación titulada virtual conduce a la obtención de un título oficial como técnico o tecnólogo, dependiendo del programa cursado. Estos títulos tienen validez nacional y pueden fortalecer el perfil profesional de los egresados en procesos de vinculación laboral o emprendimiento. La institución indicó que la estructura académica incluye acompañamiento de instructores, acceso a plataformas digitales, materiales de estudio y evaluaciones periódicas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co