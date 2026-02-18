Condenan a exmagistrado Carlos Vargas por favorecer fallos judiciales a cambio de lujos y dinero

La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido del fallo condenatorio contra el exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, quien, durante sus funciones, habría contactado a demandantes de diferentes casos judiciales con el fin de recibir dadivas como artículos de lujo, propiedades o dinero, a cambio de tomar decisiones que los favorecieran en sus respectivos casos. El sujeto se habría confabulado con su pareja sentimental, de nombre Kelly Andrea Eslava Montes, para llevar a cabo estos procedimientos, llegando incluso a usar los denominados "celulares brujos" para darles un único uso en estas llamadas.



Las pruebas contra Carlos Vargas y su pareja sentimental

La Corte dijo que se pudo demostrar que Vargas sostuvo una relación amorosa con Eslava, pese a que él la negaba, y que esta había sido determinante para comprender el actuar ilegal de ambas personass. Esta relación se prolongó durante un largo periodo de tiempo y fue clave para llevar a cabo estos hechos delictivos, pues, acorde con las pruebas, testimonios y testigos del caso, Vargas habría intermediado a través de su novia para poder contactarse con las personas interesadas en sus servicios irregulares.

"El acusado se valía de la intermediación de ella [Kelly Andrea Eslava Montes] para contactar a los demandantes en los expedientes administrativos que tramitaba en su despacho judicial y, en ese contexto, pactar y recibir dádivas bajo la promesa de proferir decisiones judiciales favorables", se lee en el fallo.

Adicionalmente, en cuanto al uso de otras líneas telefónicas para hacer estos procedimientos (los llamados "celulares brujos"), la sala de primera instancia de la Corte dijo Suprema que el hoy condenado y su entonces pareja mantenian un flujo constante de comunicación que se veía interrumpido " cuando acuerdan llamarse por 'los otros celulares', quedando en evidencia la existencia de líneas alternas", se lee e el oficio.



Tales conversaciones habrían puesto en evidencia las actividades ilícitas que se hacían, a través de las cuales se llevaba a cabo el respectivo trámite ilegal de los procesos judiciales recibidos por Vargas. Estas conversaciones, explicó la Corte, "evidencian la coordinación de actividades ilícitas y el intercambio de información sobre asuntos judiciales, confirmando que la cercanía entre ambos trascendía lo emocional para adentrarse en aspectos operativos relacionados con el trámite ilegal de los procesos judiciales".



Exmagistrado Vargas no será detenido por ahora

En este sentido del fallo la Corte también mencionó que Vargas no iba a ser detenido "teniendo en cuenta que ha acudido a las citaciones que se le han hecho con ocasión de este proceso, la ausencia de información que acredite un interés en evadir el cumplimiento de la sanción, que ya no funge como magistrado, ni en ningún otro cargo público y su edad actual (70 años)", se lee en el documento y se añade que "habrá de agotarse el trámite de lo previsto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal para que luego, en la sentencia, se resuelva sobre si debe, o no, ser privado de la libertad".



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL