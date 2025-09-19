En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Universidad Distrital abrió inscripciones para 2026-1: documentos y requisitos que debe cumplir

Universidad Distrital abrió inscripciones para 2026-1: documentos y requisitos que debe cumplir

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas inició el proceso de inscripción para el periodo académico 2026. Le contamos todo lo qué debe saber para inscribirse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Universidad Distrital abrió inscripciones para 2026-1
Universidad Distrital abrió inscripciones para 2026-1. -
Getty Images/ Universidad Distrital

Publicidad

Publicidad

Publicidad