Acusan a hombre por presuntamente simular un accidente que ocultó asesinato de una mujer y un bebé

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un hombre señalado de haber simulado un accidente de tránsito para ocultar el presunto asesinato de una mujer y de su hijo de 10 meses, en hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2025 cerca del Jardín Botánico de Bogotá.

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De acuerdo con la investigación, el caso inicialmente fue tratado como un siniestro vial, cuyas muertes resultaron extrañas para los investigadores para solo tratarse de un Accidente. Luego de que los organismos de emergencia encontraran un vehículo estrellado contra un árbol con una mujer y un bebé sin signos vitales en su interior, además de un hombre inconsciente. Sin embargo, los análisis forenses determinaron que las lesiones de las víctimas no eran compatibles con un accidente de tránsito.

Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con los estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establecieron que la mujer presentaba una herida causada con arma cortopunzante, mientras que el menor de edad tenía lesiones compatibles con un episodio de zarandeo ocurrido antes del supuesto choque.



La reconstrucción de los hechos

Según la Fiscalía, durante la investigación fueron recopilados videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas y otros elementos probatorios que permitieron reconstruir lo sucedido. La evidencia indica que el hoy acusado recogió primero a la mujer y posteriormente se dirigió al sector de Villa Luz para recoger al bebé.



El ente investigador sostiene que, una vez la madre se percató de que el niño había fallecido, se produjo una discusión y el procesado presuntamente la atacó con un arma cortopunzante.

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La investigación también concluyó que el hombre habría intentado desviar la atención de las autoridades limpiando el vehículo, eliminando elementos de prueba y provocando el choque del automotor contra un árbol para simular un accidente de tránsito.

Además, presuntamente acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor con el fin de hacer creer que ella conducía el vehículo al momento del impacto.

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Por estos hechos, la Fiscalía presentó acusación por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El procesado permanece privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.