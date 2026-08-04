Imputarán otro cargo a 4 capturados del caso María Camila Potosí al confirmar identidad de su bebé

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicará esta semana una solicitud para adicionar la imputación de un nuevo delito en contra de cuatro de los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí, la mujer de 21 años con ocho meses de gestación que fue hallada sin vida días después de su desaparición.



Medicina Legal reportó oficialmente que los restos óseos hallados en la zona boscosa de Cali si corresponden a la bebé de Potosí. Con este hallazgo en la investigación se busca imputar a cuatro de los señalados de homicidio. El dictamen científico se convierte en una de las pruebas más importantes que tiene el ente acusador. El quinto señalado del crimen respondería por este homicidio como presunto cómplice.



¿Qué se sabe del crimen de María Camila Potosí?

La Fiscalía reveló nuevos detalles del caso, indicando que los señalados del crimen de María Camila Potosí habrían fraguado un plan para engañar a la víctima, privarla de la libertad y posteriormente asesinarla con el fin de extraerle a su bebé. Estas cinco personas deberán responder por los delitos de feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio.

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De manera preliminar se conoce que los imputados no aceptaron cargos y la investigación continúa. Claudio Monsalve, fiscal de la Seccional Cali, fue quien imputó los cargos a los cinco procesados y durante la diligencia calificó el hecho como inhumano y reconstruyó paso a paso cómo, según la investigación, la víctima habría sido sometida durante cerca de seis horas para ser asesinada.

Los imputados por el crimen fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Para la Fiscalía, Angulo fue la determinadora del plan criminal. “Cosificando su cuerpo a su hija nacida viva, Alaya, con quien, como se verá más adelante, Yulieth pretendía hacer pasar como su hija, a fin de poder continuar con su relación sentimental”, aseguró el fiscal durante la audiencia.



Según la Fiscalía, María Camila Potosí fue engañada para llegar a una vivienda. Allí, los presuntos responsables le habrían revelado el plan para arrebatarle a su bebé. Al negarse, según el ente acusador, comenzó el ataque en su contra “a través de una cascada de violencia: retenerla, dominarla y someterla para proceder a privarla de sus medios de comunicación, de su capacidad de locomoción, ahogando su voz muy seguramente con múltiples promesas de males inminentes”.



“Es importante destacar que si estos ciudadanos llegan a ser vencidos en juicio y de enfrentarse a una sentencia condenatoria tendrán que asumir una pena privativa de la libertad de 500 a 600 meses de prisión, aumentadas hasta otro tanto debido al concurso de delitos que fue imputado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se debe señalar que este tipo de delitos no tiene ningún tipo de concesión, subrogado o beneficio judicial”, explicó el abogado penalista Jimmy Erazo.

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