Las hipótesis sobre las muertes de madre y bebé dentro de un carro en Bogotá

¿Cuál fue la causa de la muerte de una mujer y un bebé dentro de un carro en Bogotá? Eso es lo que se están preguntando los vecinos del barrio Bosque Popular, cerca del Jardín Botánico, donde la calle 63 permaneció varias horas cerrada mientras las autoridades hacían las labores de levantamiento de los cuerpos.

Eran las 3 de mañana de este viernes 12 de diciembre cuando se registró la llamada que alertaba de un siniestro vial de un carro color gris oscuro, marca Volkswagen y placas MSR-348, de Medellín. Cuando llegaron las autoridades encontraron dentro del vehículo a tres personas: un hombre, una mujer y un bebé de apenas un año de edad.



Al tomar los signos vitales de la mujer y su bebé los hallaron sin vida. Mientras que el hombre permanecía en estado de inconciencia y fue trasladado de emergencia a un hospital de Bogotá, donde continúa. El panorama que encontraron los socorristas y la Policía de Tránsito despertó serias dudas sobre la verdadera causa de la tragedia.



El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, señaló que la mujer era quien manejaba el vehículo y el hombre era su copiloto. Al verificar el vehículo encontraron al bebé cerca de su madre, hecho que también llamó la atención.

El caso ha generado dudas por el estado del automóvil siniestrado. El vehículo terminó impactado contra el separador, pero el golpe que tiene el carro es leve y el choque parecía no tener consecuencias tan trágicas como las que terminaron aconteciendo.

A pesar de que se observaron impactos al parecer del choque contra un andén y contra un árbol, las circunstancias de la muerte de la mujer y el bebé son extrañas y están siendo analizadas por las autoridades.



La hipótesis del problema cardíaco

Ante la naturaleza leve del impacto y la muerte simultánea de la madre y el bebé, una de las especulaciones preliminares que manejan las autoridades se centra en un posible problema de salud súbito de la conductora. Preliminarmente, se especula que la mujer pudo haber sufrido un infarto.

Si la mujer perdió el control del vehículo debido a una emergencia cardíaca, esto habría provocado el choque, y de allí se habría derivado el fallecimiento del bebé. Esta línea de investigación sugiere que la causa inicial de la pérdida de control y, por ende, de la secuencia fatal, no fue un error de conducción o un factor externo, sino una falla médica.



La hipótesis de la muerte por la fuerza del choque

A pesar de que los reportes iniciales señalan que el impacto fue leve y el carro no está tan averiado, la hipótesis de que las muertes ocurrieron como consecuencia directa de la colisión y el trauma físico subsiguiente es inevitable, dado que se trata de un accidente de tránsito.

Si bien el carro impactó un andén y un árbol, lo cual generó daños, las inspecciones criminalísticas buscan determinar si el trauma sufrido por los ocupantes fue suficiente para causar la muerte, especialmente si se considera la vulnerabilidad del bebé y la mujer.

Esta hipótesis se refuerza indirectamente con la situación del copiloto. El hombre, quien de acuerdo con las primeras versiones de las autoridades no llevaba el cinturón de seguridad, se golpeó, quedando inconsciente. La investigación de criminalística de tránsito está realizando las inspecciones necesarias para tratar de determinar las causas de las muertes, sin descartar que la fuerza ejercida por el choque o los movimientos bruscos dentro del vehículo hayan sido letales. Todo lo que sucedió es materia de investigación.

El coronel Silva explicó que a través de la Fiscalía General de la Nación se establecerá la circunstancia de tiempo, modo y lugar que originaron el lamentable hecho.

