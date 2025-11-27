Comandante del Ejército da detalles sobre muerte de dos oficiales dentro del Cantón Norte de Bogotá

El Ejército Nacional investiga el asesinato de una oficial y el posterior suicidio de su compañero sentimental, también militar, al interior del Cantón Norte de Bogotá la noche del pasado miércoles. El hecho violento ocurrió de un carro gris ubicado en el parqueadero del batallón Córdoba.



Allí, según testigos de los hechos, se encontraban el capitán Pablo Masmela, la subteniente María Mora y una compañera de ella, quien desde la parte de atrás del vehículo fue testigo del momento en el que el oficial sacó un arma y le disparó a la víctima en por lo menos cinco ocasiones y posteriormente se quitó la vida.

En las últimas horas, se conoció la fotografía más reciente de la pareja Salían de una cafetería dentro del Cantón Norte en Bogotá, en donde, según cuentan compañeros de las víctimas, se citaron.



Los últimos pasos de la subteniente María Mora

La teniente Mora, que pertenecía al comando de drones en la base militar de Tolemaida, llegó a Bogotá para asistir a un concierto y el capitán se había graduado hace un día del curso de comando para ascender al grado de mayor en la escuela de infantería.

Uniformados cercanos a la víctima aseguran que la teniente Mora había terminado su relación con el oficial y al reencontrarse con él en la guarnición militar fue asesinada sobre las 8:30 de la noche.



El teniente coronel Edward Vargas, oficial de Inspección de la Policía Nacional, informó que “a través de la central de radio llamaron para informar de un hecho al interior de estas instalaciones. Efectivamente, la patrulla de la jurisdicción llegó al sitio y encontró dos cuerpos al interior de un vehículo. En este momento, la seccional de investigación criminal se encuentra adelantando todas las diligencias investigativas y las exploraciones de campo para esclarecer estos hechos”.



Encontraron dos armas en la cama del capitán Pablo Masmela

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, habló con Noticias Caracol sobre los hechos que se presentaron en el Cantón Norte y dijo que todo se trató de un “evento desafortunado que se presentó el día de ayer aquí en las instalaciones de nuestra Escuela de Infantería. Fueron dos oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental, estaban en el parqueadero de la escuela y cuando se produjeron unas detonaciones se revisó qué era lo que había sucedido y se encontraron los cuerpos de las dos personas dentro del vehículo”.



Agregó el comandante que, “una vez se hicieron las pesquisas, las los actos urgentes con la con el CTI de la Fiscalía, pues se pudo hacer la verificación de efectivamente encontrar un arma y posteriormente en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación y allí sabremos si efectivamente las armas con las que se produjo esta esta situación tan lamentable de la muerte pues estaban amparadas o no estaban amparadas”.

Finalmente, el comandante se refirió a los procesos de selección dentro del Ejército Nacional y al manejo de salud dentro de la institución. “En los procesos de incorporación todos los soldados, los oficiales y los suboficiales pasan por un tamizaje de sanidad. Dentro de ese tamizaje de sanidad, pues está la parte de psicología. Esas personas ingresan eh a la institución pasando esos filtros y posteriormente una vez se encuentran dentro de la institución, pues entonces eh hay departamentos de psicología en las unidades y también tenemos una línea de defensa de la vida. Esa línea de defensa de la vida es el numeral 234 que funciona las 24 horas Para si una persona siente que está inestable emocionalmente o necesita ayuda, se cree vulnerada, pues inmediatamente allí le dan la asesoría que corresponde”.

