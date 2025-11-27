Paola Jara y Jessi Uribe botaron la casa por la ventana con primer regalo para su hija Emilia

El nacimiento de Emilia llenó de alegría el hogar de Paola Jara y Jessi Uribe. Los cantantes están tan felices con la llegada de su primogénita que a través de sus redes sociales han compartido con detalles cómo han sido los primeros días de vida de la pequeña y, en el caso de Paola Jara, como mamá primeriza.

Además de fotos y videos de los primeros días de Emilia en el hogar de la pareja de cantantes, recientemente los papás también presumieron uno de los primeros regales que le llevaron a la recién nacida. Por el lujoso detalle se puede interferir que los artistas esperan que la niña herede su pasión por la música, ya que desde muy pequeña estará rodeada de música.



¿Cuál fue el primer regalo de Jessi Uribe y Paola Jara a Emilia?

Jessi Uribe compartió en sus historias de Instagram una foto del regalo que llegó a la casa, luego del nacimiento de Emilia. Se trata de un piano de cola blanco que, al parecer, quedó ubicado en la sala de la vivienda familiar.

Aunque el cantante de 'Mímala' no dio detalles sobre el instrumento musical que llegó a la casa, sus seguidores interpretaron que el piano llegó a la casa como un detalle para Emilia. Seguramente en sus primeros meses de vida sus papás le interpreten canciones en el piano para despertar en ella la pasión musical. Además, también será una herramienta para la carrera de ambos, ya que el instrumento será utilizado para componer e interpretar canciones desde su hogar.



¿Cuánto cuesta el piano de Jessi Uribe y Paola Jara?

El piano de cola blanco ubicado en la casa de Jessi Uribe y Paola Jara es de marca Yamaha, uno de los fabricantes más reconocidos de la industria. Según páginas especializadas, este piano pertenece a una de las unidades de gama alta que podría tener un precio de hasta $52 millones de pesos en su versión básica de color negro.



En otros colores, como el blanco que compraron los cantantes, el valor podría ascender a los $18.000 dólares, es decir, $70 millones de pesos aproximadamente. Cabe destacar que el precio puede cambiar dependiendo de las especificaciones que pidan los clientes, el distribuidor y la misma logística que implique trasladar el instrumento hasta la vivienda, entre otros aspectos.



La revelación del valor del piano en redes sociales hizo que muchos internautas criticaran y cuestionaran la inversión de Jara y Uribe, señalando que este lujoso piano realmente no será utilizado por la recién nacida muy pronto. Sin embargo, es claro que en la casa de dos artistas musicales un instrumento musical de esta calidad no será desaprovechado.



¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

Emilia es la primera hija de Paola Jara; sin embargo, es la quinta heredera que llega a la vida del cantante Jessi Uribe. El cantante de música popular tiene a sus hijos Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy, nacidos durante su matrimonio con la empresaria Sandra Barrios.

La relación terminó en 2019 tras más de una década juntos, y aunque la separación fue ampliamente mediática, el artista ha reiterado en varias entrevistas que mantiene un vínculo estable y presente con sus hijos, a quienes visita con frecuencia y con quienes comparte momentos significativos fuera de los escenarios.

Tras su divorcio, Jessi inició una relación con la también cantante de música popular Paola Jara, con quien se casó en 2022. Con esta nueva etapa, Jessi Uribe amplía su familia mientras continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Su rol como padre, que él mismo ha descrito como una de sus prioridades, vuelve a ocupar un lugar central ahora que recibe a un nuevo integrante en su hogar junto a Paola Jara.

