Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Paola Jara y Jessi Uribe botaron la casa por la ventana con primer regalo para su hija Emilia

Paola Jara y Jessi Uribe botaron la casa por la ventana con primer regalo para su hija Emilia

Los cantantes sorprendieron al mostrar el primer regalo que llegó a su casa para la recién nacida. Su valor está por encima de los 50 millones de pesos.

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de nov, 2025
Jessi Uribe y Paola Jara
Jessi Uribe mostró el primer regalo que llegó a casa tras el nacimiento de Emilia -
Fotos: @jessiuribe3

