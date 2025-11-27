En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Procuraduría suspende al general Huertas y Wilmar Mejía, tras menciones en archivos de 'Calarcá'

Procuraduría suspende al general Huertas y Wilmar Mejía, tras menciones en archivos de 'Calarcá'

La medida es provisional mientras se avanza la investigación sobre presuntas infiltraciones de las disidencias que revelan los archivos de 'Calarcá'.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de nov, 2025
