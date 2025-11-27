En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
JUDICIAL

Detalles del feminicidio de profesor en Cartagena tras salir de su trabajo: asesino se quitó la vida

Alexis Velasco Salazar, el feminicida, intentó escapar tras cometer el crimen y, al verse rodeado por la Policía, se disparó con la misma arma con la que mató a la docente.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de nov, 2025
Beatriz Suárez, víctima de feminicidio en Cartagena -
Redes sociales

