Así fue el momento en que Juliana Guerrero aceptó sus cargos por la falsificación de títulos

Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno durante el mandato del presidente Gustavo Petro, aceptó este miércoles 9 de septiembre su responsabilidad por la obtención de títulos falsos de la Fundación San José para que fuera posesionada en un cargo de función pública.

Guerrero será condenada por la falsificación de diplomas, ya que ella pretendió entregar acreditaciones que no tenían sustento cuando quería entrar al Ministerio de la Igualdad. La Fiscalía señaló que cuando se pretendía hacer una audiencia de acusación, se llegó a un preacuerdo con Guerrero para que ella admitiera su responsabilidad y terminar anticipadamente el proceso judicial.

Durante la audiencia, Guerrero ha señalado y le ha dicho al juez que está en pleno conocimiento con sus facultades y que está consciente que tendrá que pagar cárcel. El juez de conocimiento realizó los cuestionamientos a la exfuncionaria para determinar si son auténticas sus deseos de someterse a este proceso, de aceptar cargos y de saber que al final habrá una condena en su contra.



¿Cómo fue el momento en que Juliana Guerrero aceptó sus cargos por la falsificación de títulos universitarios?

El juez fue directo en explicar el alcance de la decisión de Guerrero y le preguntó: ¿Está claro que esa aceptación de cargos va a implicar la imposición de una pena? ¿Está claro que esa aceptación de cargos va a implicar la aceptación de una inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas?



El togado también le preguntó a Guerrero que si sus abogados le habían explicado que tiene un derecho de ir a juicio, de presentar sus pruebas, de llevar los testigos que consideren y que al aceptar cargos renuncia a ese derecho. La exfuncionaria aseguró que había tomado la decisión de manera libre, sin presiones y que no se encuentra consumiendo ningún medicamento o sustacia que le afecte la psique.



Guerrero también respondió a cuál fue el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía y el beneficio que ella obtendrá. "Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el CIGEP y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de juventudes (...) La reducción de la pena a la mitad, de tres años, la inhabilidad de dos punto cinco años y una multa de cien salarios mínimos".

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