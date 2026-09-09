¿Dónde ver el documental de 'Oasis: Don’t Look Back in Anger' en Colombia?

Luego de un emotivo estreno en el Festival de Cine de Venecia, en el que Noel Gallagher no pudo contener las lágrimas, el documental 'Oasis: Don't Look Back in Anger' finalmente llegará a las salas de cine de todo el mundo. Este es uno de los momentos más esperados por los fans de la banda británica, después de la gira de reencuentro que hicieron los hermanos a nivel mundial.

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Liam y Noel Gallagher llegaron por sorpresa al estreno del documental que retrata su reconciliación, luego de 15 largos años distanciados, y su regreso a los escenarios con una gira mundial que agotó estadios en diferentes países. Los hermanos se tomaron de la mano en señal de victoria, una que ahora parece que no es solo de la hermandad, sino de toda una fanaticada que llevaba años esperando tener nuevas noticias sobre la agrupación.



¿Dónde estará disponible el documental de Oasis desde el 10 de septiembre?

Así como en su momento los escenarios de varios países del mundo se prepararon para recibir a Oasis en su gira de regreso de 2025, ahora las salas de cine abren sus espacios para recibir a millones de fans que desean ver el documental que también cuenta con la primera entrevista conjunta de los hermanos en más de dos décadas.



A diferencia de la gira de conciertos, el documental 'Oasis: Don't Look Back in Anger' sí llegará a Colombia -aunque los fans de los británicos todavía no descartan del todo que alguna vez se les pueda ver en un show en vivo en el país- y las salas de cine colombianas ya han anunciado los horarios y la cantidad de funciones que tendrán del esperado producto final.



Estos son los lugares en los que se podrá ver el documental de Oasis:



Cine Colombia tiene disponibilidad de boletas en cinco de sus salas en Bogotá: Centro Mayor, Nuestro Bogotá, Santafé Bogotá, Titán Plaza y Unicentro .

. Cinépolis Colombia sumó el documental a la cartelera de sus salas en Hayuelos y Mallplaza NQS.

Cinemark anunció funciones confirmadas en Parque Colina, Multiplaza y Floresta .

. Royal Films también tiene la producción en sus salas del Multicine Paseo Villa del Río y Multicine Plaza de las Américas.

Cinemas Procinal solo tendrá dos funciones en Bogotá, ambas en la sala IMAX de Procinal Plaza de las Américas, los días 11 y el 12 de septiembre a las 8:00 p. m.

Algunas de las salas tienen funciones en 2D, IMAX o Premiere, dependiendo la disponibilidad y horarios, para que los fanáticos escojan. Cabe resaltar que tras su paso por la pantalla grande 'Oasis: Don't Look Back in Anger', producido por Magna Studios y Sony Music Vision, creado por el guionista, productor y director Steven Knight y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, se transmitirá en Disney+ y Hulu.

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El 'Oasis Live '25' fue uno de los regresos del mundo del rock más esperados de los últimos tiempos. A lo largo de la película se retrata cómo fue la experiencia de ver a Liam y Noel Gallagher reunidos en el escenario para los fans, para sus equipos de trabajo y para la misma banda con acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de los hermanos en más de 25 años.

El primer tráiler de 'Oasis: Don't Look Back in Anger' revelado por Disney emocionó al público con un vistazo a la sala de ensayo de los hermanos Gallagher y, a su vez, a las declaraciones que dieron ellos en medio de la preparación de su gira de regreso. "No me veo en el escenario con Liam, no lo veo", decía Noel, mientras que su hermano se refirió a la separación de Oasis: "La forma en que terminó… inaceptable".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co