Juez avala preacuerdo de Juliana Guerrero con Fiscalía, pero le llama la atención: “No fue un error”

Un juez avaló el preacuerdo que Juliana Guerrero hizo con la Fiscalía General de la Nación por fraude procesal por los títulos falsos que presentó de la Fundación San José para postularse al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Por lo anterior, la exfuncionaria fue condenada a tres años, pena que es excarcelable. A la sentencia se suma el pago de una multa de 5 salarios mínimos, para lo que se le dio un plazo de 30 días para saldar, y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 2,5 años. Entretanto, la Procuraduría General de la Nación pidió compulsar copias para que el ente acusador la investigue por un delito contra la fe pública.



Durante la audiencia, la joven reconoció “con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José”, asegurando que “mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país”. Agregó que espera “que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar”. (Lea también: Así fue el momento en que Juliana Guerrero aceptó sus cargos por la falsificación de títulos)



“No es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error"

El juez 46 penal le hizo un vehemente llamado de atención a Juliana Guerrero, quien, aseguró, era “plenamente consciente de sus actuaciones, tenía la madurez necesaria para determinarse de manera diferente, y al mismo tiempo tenía la posibilidad y la obligación de actuar conforme a derecho, no solo por el rol institucional que detentaba al momento de los hechos, sino por la posición a la cual aspiraba a llegar”.

El togado recalcó que en el caso de Guerrero “no estamos hablando de una persona del común que no tiene conocimiento sobre el ejercicio y la función pública, estamos hablando de una persona que estaba entregando estos documentos para ser nombrada viceministra de del Ministerio de la Juventud, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país, muchos de los cuales, actuando ahí sí conforme a derecho, han tenido que pasar 5, 7, 10, 15 años en una universidad para obtener un título, cosa que, en este caso, se quiso saltar desconociendo cuál es el actuar jurídicamente exigible a una persona”.

Destacó que, como él, “muchos de los que estamos acá sentados hoy tuvieron que pasar por 10.000 vicisitudes para tener el cartón o el diploma que hoy tiene. Entonces, no es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error, nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico”.



Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación San José, son los únicos condenados por este caso de fraude procesal. Sin embargo, la senadora Jennifer Pedraza pidió que la investigación no pare ahí porque, según ella, "este patrón de títulos emitidos sin haber presentado las pruebas a Saber Pro era sistemático en la Fundación Universitaria de San José. Demostramos que los verdaderos dueños de la San José, además, tienen otras instituciones de educación superior y esta es la hora en la que el Ministerio de Educación no ha adelantado una investigación profunda sobre quiénes están rentando y ganando en este esquema de estafa". (Lea también: "Presunto cartel de títulos": Senadora que denunció a Juliana Guerrero pide que siga investigación)



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL