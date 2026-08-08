El mensaje de Epa Colombia en redes sociales tras ser trasladada a cárcel de Ibagué: "Día difícil"

Luego de que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia fuera trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué, en el Tolima, se conoció un mensaje en su cuenta de Instagram hablando al respecto. Barrera Rojas fue condenada el 29 de enero de 2025 a 63 meses y 15 días de prisión (aproximadamente cinco 5 años y dos meses) por actos de vandalismo al sistema de transporte público de Bogotá (TransMilenio) ocurridos en 2019.

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Anteriormente se encontraba recluida en la Escuela de Carabineros, a donde llegó tras estar unos meses en la cárcel El Buen Pastor. A pesar de los constantes esfuerzos de su equipo legal, la justicia le ha negado en repetidas ocasiones las solicitudes de casa por cárcel o extinción de la pena. De hecho, en enero de este año, la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena tras negar un beneficio basado en la ley de justicia restaurativa. Actualmente, su abogada, Wendy Herrera, busca una conciliación con TransMilenio para que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá acceda a mecanismos que le permitan a Epa Colombia recuperar su libertad.



Lo que dijo Epa Colombia tras ser trasladada a Ibagué

Luego de que se conociera su traslado a Ibagué, lo cual habría sido parte de un conjunto de decisiones por parte del presidente Abelardo de la Espriella tras su posesión, se publicó una historia en su cuenta de Instagram mencionando lo siguiente: "Hoy simplemente ha sido un día difícil... de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo. Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones. Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto. Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino".

Cabe resaltar que esta cuenta, al parecer, es manejada por su novia mientras la influenciadora está recluida. De hecho, el pasado 9 de julio, su pareja, Karol, le dejó un mensaje: "La vida nos enseña que no todo sucede como lo soñamos. Hay caminos que duelen, despedidas que no entendemos y pruebas que parecen interminables. Pero también nos recuerda que el amor verdadero no se rinde,tiene la capacidad de luchar, de esperar,de soportar, de enfrentar, incluso cuando sentimos no poder más".



Por otro lado, hace poco su abogada publicó una foto con Epa Colombia asegurando que están trabajando "maratónicamente" y ajustados a derecho para lograr la libertad de la empresaria en los próximos días. Mientras tanto, Barrera Rojas mandó un mensaje a los colombianos, manifestando su deseo de "seguir construyendo país" y brindando oportunidades laborales una vez salga de prisión. La imagen generó críticas debido a su cambio físico, por lo que se ha planteado que, posiblemente, se ha realizado procedimientos estéticos desde la cárcel.



LAURA VALENTINA MERCADO

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