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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / A la cárcel, hombre señalado de participar en el crimen del empresario Gustavo Aponte y su escolta

A la cárcel, hombre señalado de participar en el crimen del empresario Gustavo Aponte y su escolta

Leonel Llanos, único capturado hasta ahora por el homicidio, era quien presuntamente conducía la moto en la que se fugó el sicario, según el abogado de la familia de la víctima.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Hombre capturado por el asesinato de Gustavo Aponte (derecha).
Hombre capturado por el asesinato de Gustavo Aponte (derecha).
Fiscalía General de la Nación / Redes sociales

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, que perdieron la vida en un acto sicarial perpetrado el 11 de febrero de 2026, a las afueras de un gimnasio ubicado cerca de la esquina de la carrera Séptima con calle 85, en el norte de Bogotá.

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La detención del único capturado a la fecha por el doble homicidio se dio en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional en Villavicencio, Meta. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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