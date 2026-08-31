A la cárcel, hombre señalado de participar en el crimen del empresario Gustavo Aponte y su escolta

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, que perdieron la vida en un acto sicarial perpetrado el 11 de febrero de 2026, a las afueras de un gimnasio ubicado cerca de la esquina de la carrera Séptima con calle 85, en el norte de Bogotá.

La detención del único capturado a la fecha por el doble homicidio se dio en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional en Villavicencio, Meta. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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