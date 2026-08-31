A prisión en Bogotá, hombre que maltrató a expareja y le decía que no tenía miedo a ser denunciado

Un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a un hombre en Bogotá señalado de maltratar física, psicológica, verbal y económicamente a su expareja entre enero y junio de 2026, razón por la que deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La Fiscalía General de la Nación indicó “que los hechos se desarrollaron en un contexto de dominación, intimidación, control y violencia contra la mujer, circunstancias que sustentaron la agravación” del cargo que se le imputó al detenido. (Lea también: La promesa de una madre: buscó al feminicida de su hija por redes hasta atraparlo en otro país)



Un ataque se registró porque ella no pudo acompañarlo a una cita veterinaria

En la información suministrada por el ente acusador se revela que una de las agresiones se registró el 27 de febrero de 2026, “cuando, al interior de un apartamento ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, el procesado habría reaccionado violentamente porque la mujer no podía acompañarlo a una cita veterinaria”. Allí, señala la investigación, el hombre la “golpeó mientras la intimidaba y le manifestaba que no tenía miedo de ser denunciado”. Al día siguiente, agrega, nuevamente atacó físicamente a su víctima, dándole “golpes en el rostro y ocasionando que cayera al piso en dos oportunidades, mientras la insultaba y amenazaba”.

El 9 de junio de 2026, cuando la mujer ya había terminado la relación con el maltratador, este se presentó en un conjunto residencial e hizo que su víctima se subiera a un carro con el fin de supuestamente entregarle algunas pertenencias. Sin embargo, cuando ella abordó el vehículo el sujeto le exigió el teléfono celular para revisarlo, a lo cual su expareja se negó, pero habrían forcejeado y él le arrebató el dispositivo. Cuando la víctima quiso bajarse del automotor, su atacante aceleró abruptamente y la arrastró aproximadamente dos metros sobre la vía. (Lea también: Hombre habría intentado matar a su pareja al mezclar veneno con la insulina que debía inyectarle)



Colombia registró 89 feminicidios, 74 tentativas, 20 transfeminicidios y 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, según un informe reciente divulgado por la Defensoría del Pueblo. Agrega que los departamentos de Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño concentran más casos de feminicidios. Comparado con 2025, ese año el país acumuló 191 feminicidios, 113 tentativas y 26 transfeminicidios, la mayoría de estos casos registrados en Caquetá, Casanare, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Valle del Cauca. El organismo de control detalló que de los 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, 48.032 corresponden a mayores de 18 años, 7.439 a niñas y adolescentes, y 489 a lesbianas o con una "orientación sexual no hegemónica".



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE