Juez no avala principio de oportunidad entre Carlos Mattos y Fiscalía por “escapadas” de la cárcel

La juez 14 de garantías de Bogotá no avaló el principio de oportunidad entre Carlos Mattos y la Fiscalía General de la Nación por las “escapadas” del empresario de la cárcel La Picota. (Lea también: Carlos Mattos, el millonario que vendía carros como 'pan caliente' y terminó en La Picota)

Las salidas clandestinas de Mattos del penal se pusieron al descubierto en un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. En ellas, atendía a familiares, socios y abogados, mientras los guardianes del Inpec encargados de su custodia actuaban como sus mensajeros y conductores personales.

En una audiencia virtual reciente, la Fiscalía había señalado que las conductas de Mattos y de sus custodios configuraban los delitos de peculado por uso (con penas de 16 a 72 meses) y prevaricato por omisión (de 32 a 90 meses). Incluso admitió que, durante las salidas de la prisión, el empresario se desviaba a oficinas privadas y que, en ocasiones, su paradero se desconocía durante varias horas tras salir de dichas reuniones.



Sin embargo, el ente acusador acordó un principio de oportunidad con el detenido para cesar la acción penal, en el que él se comprometía a entregar dos camionetas Hyundai Staria y una motocicleta KTM 250 Adventure (Modelo 2025).



Las razones para negar el acuerdo con Carlos Mattos

La juez 14 consideró que hubo una falencia argumentativa y falta de sustento para el principio de oportunidad, indicando que el ente investigador incumplió lo establecido por ley para otorgar este tipo de beneficios, lo cual señala que se debe reparar el daño colectivo causado y que debe ser equiparable con el delito, así como garantizar que no se vuelva a cometer la conducta penal.



“¿Por qué es justificable que la Fiscalía General de la Nación sacrifique los fines que le son inherentes del ejercicio de la acción penal y qué se obtiene en contraprestación a cambio de evitar hacer acudir a una persona ante un juez de conocimiento o de control de garantías si es que se decide continuar con el presente asunto?”, cuestionó la togada.

Además, instó al ente acusador a verificar la proporcionalidad del beneficio otorgado.

Mientras tanto, el caso contra Carlos Mattos continuará en los estrados judiciales mientras se define si procede un nuevo proceso penal.

