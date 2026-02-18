Las cinco claves del caso talio: del complejo rompecabezas a la captura de Zulma Guzmán en Londres

En abril de 2025, una tragedia ocurrida en el norte de Bogotá encendió las alarmas de las autoridades del país. Dos adolescentes murieron tras consumir frambuesas bañadas en chocolate contaminadas con talio, un metal altamente tóxico cuya venta y comercialización están prohibidas en Colombia desde hace décadas. Lo que inicialmente se pensó como una intoxicación alimentaria terminó convirtiéndose en una investigación penal de gran alcance, con implicaciones internacionales.

La investigación de las autoridades incluye análisis toxicológicos, reconstrucción de relaciones personales, antecedentes médicos y una búsqueda internacional que culminó con la captura de la principal sospechosa en Londres.

Este es un repaso por las cinco claves fundamentales del caso talio, una investigación que aún sigue en curso.



Una tarde de amigas que terminó en tragedia

Todo comenzó un día de abril de 2025, dos amigas de 13 y 14 años se encontraban en la casa de la familia De Bedout, pasando la tarde juntas. Horas después, a la vivienda llegó un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate.



El domicilio fue inicialmente rechazado: nadie en la casa lo había solicitado. Sin embargo, el domiciliario insistió en que se trataba de un regalo. Las frutas fueron finalmente aceptadas.



Pocas horas después, las adolescentes y otros dos jóvenes comenzaron a presentar síntomas graves. A pesar de la atención médica, las dos menores murieron por fallas multiorgánicas. No se trataba de una intoxicación alimentaria común.



Primera clave: ¿quién es Zulma Guzmán y cuál era su relación con las víctimas?

La principal sospechosa identificada por la Fiscalía es Zulma Guzmán Castro, una empresaria bogotana de 54 años. La investigación estableció que Guzmán había mantenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas.

En su declaración ante la Fiscalía, De Bedout confirmó que la relación ocurrió en 2015 y duró algunos meses.

“Yo diría que entre tres y seis meses porque después lo que había era como llamadas y encuentros ocasionales para almorzar o comer, pero ya no teníamos una relación. Ella seguía insistiendo en que tuviéramos algo, pero la verdad es que yo ya no quería seguir con ella… para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo”, señaló.

Según el testimonio, tras la muerte de su esposa, Zulma Guzmán habría reaparecido en su vida. Uno de los episodios que llama la atención es el hallazgo de un dispositivo de rastreo: De Bedout entregó a las autoridades una caja con una SIM card que, según su versión, Guzmán habría intentado instalar en su vehículo sin su consentimiento. Ese elemento se convirtió en una de las pruebas del caso.



Segunda clave: un antecedente de intoxicación con talio en la familia

La investigación reveló que la tragedia de 2025 no fue el primer episodio de intoxicación con talio en la familia. En diciembre de 2020, Alicia Graham, madre de una de las menores fallecidas, presentó graves síntomas.

El doctor Julio Portocarrero, médico internista y endocrino que la atendió, sospechó de inmediato que no se trataba de una enfermedad común. Tras realizar pruebas específicas, se confirmó la presencia de talio en su organismo.

“Cuando yo la vi le dije: ‘Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será’. El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo”, señaló el doctor en Los Informantes.

Aunque Alicia logró recuperarse de la intoxicación, su estado de salud se deterioró posteriormente y murió en 2021. A raíz de los hechos ocurridos en 2025, la Fiscalía abrió una línea investigativa para establecer si ambos episodios están relacionados.

Tercera clave: ¿qué es el talio y por qué es tan peligroso?

El talio es considerado uno de los metales más peligrosos para el cuerpo humano. Su toxicidad es alta porque resulta indetectable por los sentidos: no tiene olor, color ni sabor. Estas características permiten que pueda ser consumido sin levantar sospecha.

El toxicólogo Camilo Uribe explicó en Los Informantes cómo actúa esta sustancia en el organismo: “Uno de los padres de la medicina decía: todo es tóxico y nada es tóxico, todo depende de la dosis, de la concentración y de la vía de administración. El talio es muy liposoluble, eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso. Y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso. Entonces, él va y se deposita, se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo”, señaló.

Al principio, la intoxicación puede parecer leve o confundirse con un malestar gastrointestinal. Sin embargo, con el paso de las horas, el talio afecta el sistema nervioso y órganos vitales, provocando un deterioro acelerado.



Cuarta clave: la persecución internacional y la captura en Londres

Tras los hechos, Zulma Guzmán salió de Colombia. Antes de su detención definitiva en enero de 2026, Guzmán pasó por Argentina, Brasil y España, hasta llegar al Reino Unido. En diciembre de 2025 habría intentado huir cuando fue abordada por las autoridades británicas.

Aunque inicialmente se informó que se trató de un intento de suicidio en el río Támesis, fuentes de la Interpol aclararon que Guzmán se lanzó al agua al intentar evadir a la Policía. Fue rescatada, hospitalizada 22 días y, al recibir el alta, intentó comprar tiquetes para viajar a Brasil, pero esto activó una alerta lo que produjo su captura antes de que pudiera salir del país.



Quinta clave: ¿qué sigue en este proceso judicial?

La Fiscalía General de la Nación busca imputar a Zulma Guzmán los delitos de homicidio agravado por la muerte de las dos menores y tentativa de homicidio por los jóvenes que sobrevivieron al envenenamiento.

Aunque la extradición es un proceso que puede demorarse, la justicia colombiana planea realizar la audiencia de imputación de manera virtual para avanzar en el caso. El abogado de la familia Forero, Mayer Abuchihab, habló en Noticias Caracol en vivo sobre las pruebas en la investigación.

“Lejos de hablar de una inimputabilidad era absolutamente consciente, milimétricamente consciente de cada uno de los pasos que daba… aquí hay elementos para responder muy contundentes… hay pruebas técnicas suficientes asociadas a líneas telefónicas, ubicaciones, correos electrónicos. Aquí hay más personas involucradas, hay más líneas investigativas”, afirmó.

De ser hallada culpable, Zulma Guzmán podría enfrentar una de las penas más severas contempladas en el Código Penal colombiano.

El caso talio sigue abierto. Mientras avanzan los trámites judiciales y se define el futuro de la presunta responsable, las familias de las víctimas esperan justicia.