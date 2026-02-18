Hombre fue capturado por el asesinato de su hijo bebé mientras visitaba la tumba del menor

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre que fue señalado como el responsable del homicidio de su hijo, de solo nueve meses de nacido. La diligencia se efectuó en el cementerio Jardines Montesacro, en Itagüí, cuando visitaba una de las tumbas.

Graves inconsistencias en las declaraciones del padre

El hecho por el que capturaron a este ciudadano, con orden judicial en mano, ocurrió el pasado 9 de diciembre de 2025 en el barrio Juan XXIII de Medellín. El bebé había sido llevado a la Unidad Intermedia San Javier por su madre. En el momento presentaba lesiones de alta gravedad y diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. El padre manifestó en un inicio que el menor de edad había caído de la cama. En contraste, cuando habló en interrogatorio se evidenciaron inconsistencias cuando dijo que el bebé se había caído de sus brazos. Tales declaraciones encendieron una alarma entre las autoridades.



El caso fue llevado por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía. Durante la investigación, un equipo técnico se desplazó hasta el lugar de los hechos para verificar las versiones entregadas por el hombre de 24 años. De acuerdo con la Policía, el grupo estaba integrado por un topógrafo, fotógrafo, arquitecto y físico forenses, quienes realizaron inspección y reconstrucción técnica. Además, las autoridades competentes sumaron varias entrevistas, análisis de videos y una reconstrucción minuciosa de la escena donde ocurrió la supuesta caída para poder emitir un dictamen.

Lo que concluyó Medicina Legal

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, citado por la Policía, se pudo concluir que el trauma fue a raíz de un “impacto de alta energía y velocidad”, lo que permitió que las autoridades determinaran que la muerte del menor en realidad ocurrió por un homicidio. Y es que los hallazgos también dieron cuenta de que había compatibilidad con el síndrome del bebé sacudido (lesión que ocurre cuando el infante es sacudido violentamente, generando un rebote del cerebro contra el cráneo).

En consecuencia de esos hallazgos, el acervo probatorio permitió que el ente judicial formulara cargos por el delito de homicidio agravado en contra del padre del menor. El señalado ahora está a disposición de la autoridad judicial para ser procesado. Por el momento, se le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

María Paula Rodríguez Rozo

