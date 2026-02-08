El polémico acuerdo con el que Carlos Mattos busca librarse de juicio por “sus escapadas de prisión”

Hace cuatro años, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló imágenes que provocaron la destitución del director general del Inpec y del director de la cárcel La Picota. Durante varias semanas de seguimiento, se documentó cómo el empresario Carlos Mattos, detenido por sobornar a un juez, se desplazaba por Bogotá con la libertad de un ciudadano común.

En estas salidas, Mattos atendía a familiares, socios y abogados, mientras los guardianes del Inpec encargados de su custodia actuaban como sus mensajeros y conductores personales. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas en su momento, la Fiscalía General de la Nación no imputó delitos por estos hechos durante cuatro años.

La situación cambió recientemente cuando se conoció una solicitud de principio de oportunidad en favor de Mattos y los guardianes involucrados. Durante la audiencia virtual, realizada mientras Mattos cumple casa por cárcel, la fiscal del caso admitió que, durante las salidas de la prisión, el empresario se desviaba a oficinas privadas y que, en ocasiones, su paradero fue desconocido por varias horas tras salir de dichas reuniones.



La Fiscalía señaló que las conductas de Mattos y los custodios configuran los delitos de peculado por uso (con penas de 16 a 72 meses) y prevaricato por omisión (de 32 a 90 meses). Según la fiscal, por la gravedad de estas acciones, los implicados podrían enfrentar condenas de hasta siete años de cárcel de no prosperar el acuerdo.

No obstante, el fundamento central de la Fiscalía para cesar la acción penal es una oferta de reparación basada en la entrega de vehículos. En una exposición que recordó a una "feria automotriz" e incluso la fiscal detalló las especificaciones técnicas o "virtudes" de los bienes ofrecidos:



Dos camionetas Hyundai Staria: Equipadas con motor Turbo Diesel de 2.2 litros, 177 caballos de potencia y sistemas de seguridad como alerta de colisión frontal y sujeción infantil ISOFIX. Una sería para la Fiscalía y otra para el Inpec, con un valor de 182 millones de pesos cada una.

Equipadas con motor Turbo Diesel de 2.2 litros, 177 caballos de potencia y sistemas de seguridad como alerta de colisión frontal y sujeción infantil ISOFIX. Una sería para la Fiscalía y otra para el Inpec, con un valor de 182 millones de pesos cada una. Una motocicleta KTM 250 Adventure (Modelo 2025): con inyección Bosch y suspensión diseñada para terrenos difíciles, valorada en 25 millones de pesos para el Inpec.

Preocupación de juristas

Durante la audiencia, a la cual tuvo acceso Noticias Caracol, la fiscal defendió la solicitud de principio de oportunidad, considerando que “se muestra como idónea, necesaria y proporcional en favor de los postulantes", quienes conocen cuál ha sido la modalidad de la conducta.

No obstante, hay inquietudes de juristas y expertos quienes han manifestado su rechazo a este acuerdo por diversas razones. Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que una de las preocupaciones es que se otorgue solo por reconocer el delito sin aportar información nueva sobre la red de corrupción que permitió estas irregularidades. También les resulta cuestionable que el Inpec sea resarcido como víctima cuando sus propios funcionarios participaron en los hechos.

Los expertos, además, advierten sobre un precedente peligroso donde los delitos adquieren un valor comercial, sugiriendo que salir ilegalmente de la cárcel puede compensarse con bienes materiales en lugar de penas de prisión.

“Creo que el mensaje es el peor posible por muchas razones, por una parte, las explicaciones que se dieron a las circunstancias en virtud de las cuales el señor Mattos salía de la cárcel a adelantar una serie de reuniones o diligencias pues nunca fueron claras, eran unas explicaciones medio gaseosas que nadie entendía, pero que además tampoco se justificaban porque estaba privado de la libertad, precisamente. Lo segundo es que si el resarcimiento lo que busca es que la verdad se sepa, pues la verdad brilla por su ausencia”, indicó Pérez.

En su análisis, Pérez señaló que es un grave precedente y además evidencia una tasación del delito con un mecanismo extraño. “Si a la conducta cometida aparentemente de forma reiterada por el señor Mattos, con la complicidad de personal del Inpec, se le tasa en dos vehículos y una moto, que entiendo es lo que está siendo objeto de negociación por parte de la Fiscalía, pues en el terreno al que vamos a terminar arribando pues es que los delitos adquieren como una suerte de tasa de cambio”, explicó.

En otro punto, reiteró que “este precedente es no solamente lamentable sino también preocupante”. El aspecto más irónico del caso es que Carlos Mattos pretende evitar una nueva condena entregando camionetas de la marca Hyundai. Esta es la misma marca que representó durante décadas en Colombia y cuyo litigio jurídico lo llevó inicialmente a prisión por sobornar a un juez para obtener un fallo favorable.

