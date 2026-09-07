Condenan a exsecretario de la Fundación San José tras confesión de títulos falsos a Juliana Guerrero

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a 36 meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad en la expedición de títulos académicos falsos. El caso está relacionado con los documentos que hicieron constar que Juliana Guerrero Jiménez había cumplido los requisitos para obtener los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

La decisión fue tomada por el Juzgado 46 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que avaló el preacuerdo alcanzado entre Gutiérrez Martínez y la Fiscalía General de la Nación. Además de la pena de prisión, el exfuncionario recibió una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo.

La investigación estableció que Gutiérrez Martínez aprovechó las funciones que desempeñaba como secretario general de una fundación universitaria privada para suscribir, autorizar y expedir dos diplomas académicos y sus respectivas actas de grado.



Los documentos, con fecha de expedición del 1 de julio de 2025, señalaban que la estudiante había cumplido la totalidad de los requisitos académicos y legales necesarios para obtener ambos títulos. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía y con lo expuesto por el juez durante la audiencia, esa información no correspondía con la realidad.



¿Qué dijo el juez sobre los títulos de Juliana Guerrero?

Durante la audiencia pública, el juez explicó cómo habría operado la modificación de la información dentro de la plataforma de la institución educativa.

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Según la lectura realizada por el funcionario judicial, Gutiérrez Martínez tenía control sobre las validaciones del sistema y las autorizaciones correspondientes. A través de su perfil en la plataforma tecnológica de la Fundación de Educación Superior San José, habría introducido información falsa en documentos auténticos.

El juez señaló que el exsecretario general utilizó su perfil para consignar datos que permitieron certificar que la estudiante había cumplido las exigencias necesarias para acceder a los grados.

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En palabras del juez, Gutiérrez Martínez “consiguió hechos falsos en documentos auténticos”, al certificar que la Juliana Guerrero había cumplido con los requisitos normativos y reglamentarios para graduarse y obtener los títulos.

La acusación también estableció que entre las modificaciones realizadas se encontraba información relacionada con la presentación de las pruebas del Estado, una de las exigencias que debía acreditarse dentro del proceso académico.

#LoÚltimo | Condenan a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José, tras confesar que entregó títulos falsos a Juliana Guerrero. Esto dijo el juez del caso.



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Los dos títulos que fueron expedidos

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Gutiérrez Martínez suscribió, autorizó y expidió dos diplomas: uno correspondiente al título profesional de contaduría pública y otro de tecnología en gestión contable y tributaria.

A estos documentos se sumaron las respectivas actas de grado. Todos fueron expedidos el 1 de julio de 2025 y certificaban que Juliana Guerrero Jiménez había cumplido los requisitos establecidos para obtener los títulos.

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El juez indicó que, en realidad, las circunstancias consignadas en esos documentos no correspondían a la verdad. El caso fue investigado por un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá, quien adelantó las actuaciones que posteriormente llevaron al preacuerdo presentado ante el juez de conocimiento.

Exsecretario aceptó su responsabilidad

La condena contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez fue resultado del preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad por los hechos investigados.

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El delito por el que fue condenado es falsedad ideológica en documento público. El juez avaló el acuerdo y estableció una pena de 36 meses de prisión, equivalente a tres años, además de la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co