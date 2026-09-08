Hombre en Antioquia es señalado de asesinar a su propio padre con arma cortopunzante en discusión

Un hombre de 33 años fue judicializado por las autoridades como el presunto responsable del asesinato de su padre. El investigado fue identificado como el ciudadano Daniel Bedoya González. La investigación que emprendió un fiscal de la Seccional Antioquia da cuenta de cómo habrían ocurrido los hechos dentro de una vivienda en zona rural del municipio de Rionegro (Antioquia).

El caso se remonta al 3 de julio, en un inmueble de la vereda La Quiebra. De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía General de la Nación, el padre de Bedoya —de 59 años— recibió una herida en el pecho con arma cortopunzante luego de que este tuviera una discución familiar con su hijo. Sin embargo, las investigaciones de la Policía Judicial revelaron un detalle adicional: al parecer, el procesado también habría amenazado de muerte a su propia madre. Dos meses después, Bedoya González fue capturado este 3 de septiembre en Bello (Antioquia) por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de uniformados de la Policía Nacional.

El investigado ya estuvo en audiencias en las que no aceptó cargos cuando el ente judicial le imputó el delito de homicidio. A pesar de haberse declarado inocente ante la imputación, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva, mientras avanza la investigación.



Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2026, Antioquia registró 1.075 homicidios, frente a los 1.098 casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución de 23 casos, equivalente al 2,09 %. En el ámbito nacional, durante ese mismo periodo se registraron 8.707 homicidios en Colombia, frente a 8.603 casos en 2025, un aumento de 104 homicidios, equivalente al 1,21 %.

María Paula Rodríguez Rozo

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