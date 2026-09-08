En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARCO RUBIO
PRUEBAS PISA
RACIONAMIENTO AGUA MEDELLÍN
RECONSTRUCCIÓN TRAS TERREMOTO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Hombre en Antioquia es señalado de asesinar a su propio padre con arma cortopunzante en discusión

Hombre en Antioquia es señalado de asesinar a su propio padre con arma cortopunzante en discusión

El investigado fue capturado dos meses después en otro municipio de Antioquia. Al parece, también habría amenazado a su progenitora.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 8 de sept, 2026
Comparta en:
Cárcel
Foto: archivo

Un hombre de 33 años fue judicializado por las autoridades como el presunto responsable del asesinato de su padre. El investigado fue identificado como el ciudadano Daniel Bedoya González. La investigación que emprendió un fiscal de la Seccional Antioquia da cuenta de cómo habrían ocurrido los hechos dentro de una vivienda en zona rural del municipio de Rionegro (Antioquia).

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El caso se remonta al 3 de julio, en un inmueble de la vereda La Quiebra. De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía General de la Nación, el padre de Bedoya —de 59 años— recibió una herida en el pecho con arma cortopunzante luego de que este tuviera una discución familiar con su hijo. Sin embargo, las investigaciones de la Policía Judicial revelaron un detalle adicional: al parecer, el procesado también habría amenazado de muerte a su propia madre. Dos meses después, Bedoya González fue capturado este 3 de septiembre en Bello (Antioquia) por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de uniformados de la Policía Nacional.

Últimas Noticias

Juliana Guerrero
JUDICIAL

Condenan a exsecretario de la Fundación San José tras confesión de títulos falsos a Juliana Guerrero

Rescatan a 57 colombianos que eran explotados laboralmente en España: hay capturas en ambos países
JUDICIAL

Rescatan a 57 colombianos que eran explotados laboralmente en España: hay capturas en ambos países

El investigado ya estuvo en audiencias en las que no aceptó cargos cuando el ente judicial le imputó el delito de homicidio. A pesar de haberse declarado inocente ante la imputación, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva, mientras avanza la investigación.

Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2026, Antioquia registró 1.075 homicidios, frente a los 1.098 casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución de 23 casos, equivalente al 2,09 %. En el ámbito nacional, durante ese mismo periodo se registraron 8.707 homicidios en Colombia, frente a 8.603 casos en 2025, un aumento de 104 homicidios, equivalente al 1,21 %.
María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

Relacionados

Homicidios

Antioquia

Municipio de Rionegro

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad