Ocho personas más serían imputadas por la Fiscalía en el caso Lili Pink: ¿de quiénes se trata?

El caso de Lili Pink sigue teniendo más capítulos que siguen desarrollándose entre la Fiscalía y distintos juzgados para encontrar a los presuntos responsables por los delitos de lavado de activos y contrabando que se habrían cometido dentro de un entramado empresarial. Hace poco se conoció que ocho personas más seríann imputadas por este caso que expuso la Fiscalía a mediados de abril y que continúa desarrollándose.



Hasta el momento, se tenía conocimiento de solo una persona detenida. Se trata de Walter Francisco Martínez, abogado de profesión, fue imputado por los delitos de presunto concierto para delinquir, contrabando y lavado de activos en audiencias preliminares. El sujeto fue enviado a prisión como medida preventiva.



A pleno inicio de junio se conoció que un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando al país.

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Los indiciados son: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. De acuerdo con su posible participación individual se les imputará los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Fuentes le señalaron a Noticias Caracol que, al parecer, estas personas están fuera del país. De todos modos, la audiencia quedó agendada para el próximo 24 de junio y podrían comparecer en la diligencia.



En el momento que Martínez enfrentaba la audiencia de imputación, la compañía Fast Moda S.A.S. (dueña de Lili Pink) se desvinculó de toda relación con al abogado. En un comunicado aclaró que desde 2021, el abogado “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo” con la marca ni la empresa.



María Paula Rodríguez Rozo

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