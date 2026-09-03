¿Por qué el Tribunal suspendió temporalmente convenio de pasaportes y qué pasará?

Una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia derivó en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretara una medida cautelar y ordenara la suspensión provisional de la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, así como de los contratos y convenios que se deriven de estos, dentro del proceso relacionado con el nuevo modelo de expedición de pasaportes implementado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Este alto tribunal les pidió a los organismos señalados que, en un lapso de 20 días, precise la ubicación e identificación de todos los centros de producción utilizados para la fabricación de las libretas. Además, la identificación de todas las entidades, contratistas, subcontratistas o terceros que participen en cualquiera de las etapas de producción, transporte, almacenamiento, custodia, personalización, distribución y entrega de las libretas.

Entre otras de las peticiones es que precise las actividades ejecutadas directamente por la Impresa Nacional Casa da Moneda de Portugal y aquellas desarrolladas por terceros, los procedimientos de supervisión y control implementados frente a todos los intervinientes, los mecanismos de trazabilidad aplicables a la totalidad de la cadena de producción, además de los protocolos de seguridad, custodia y control aplicables a materiales sensibles, elementos de seguridad y documentación asociada al proceso productivo.



Abogado explica por qué realizó la acción popular

En entrevista con Noticias Caracol, Dupont explicó que la medida también es clara en que el Gobierno debe asegurar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y que los colombianos conozcan las respuestas a varias preguntas sobre cómo está funcionando el esquema. “¿Quién las está imprimiendo y cuál es la seguridad financiera, técnica y jurídica del esquema?”, dijo.

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Señaló que lo que busca es que se precise cómo se está llevando a cabo el mecanismo, sin que esto implique que se contrate a cierto privado. Según Dupont, su inquietud surgió para conocer las especificaciones sobre cómo es la forma en la cual los colombianos van a seguir contando con los pasaportes.

“Este nuevo esquema de pasaportes se construyó en el año reciente. Está lleno, desde su origen, de muchas irregularidades y a lo que alude el Tribunal es a una serie y comportamientos detrás del nuevo esquema que son irregulares”, mencionó.

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Añadió que hoy no hay certeza sobre dónde se están imprimiendo los pasaportes e incluso que hay quejas sobre la calidad de estos. “Bajo el argumento de la soberanía de los datos, se terminó entregando la producción de los pasaportes a empresas extranjeras con condiciones inciertas”, señaló Dupont, quien planteó hasta qué punto hay un manejo de datos de los extranjeros.

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