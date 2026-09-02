Huía de Colombia, pero fue capturado en El Dorado: así cayó implicado en crimen de Gustavo Aponte

El cerco a los implicados en el crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte comenzó a cerrarse y, este martes 2 de septiembre, las autoridades informaron sobre una segunda captura para esclarecer qué fue lo que pasó el 11 de febrero de este año a las afueras de un exclusivo gimnasio en el norte de Bogotá y que apunta a un error por parte de los sicarios.

Lo que inicialmente se manejó como un ataque planificado contra su vida, resultaría ser un trágico y mortal error de una estructura criminal que confundió por completo a su objetivo. Según la hipótesis principal que hoy reconstruye la Fiscalía General de la Nación, los sicarios terminaron con la vida de Aponte y su escolta tras confundirlo con un empresario de las esmeraldas quien sería el verdadero blanco.

La confusión de los objetivos en el norte de la capital

La reconstrucción de los hechos indica que la organización criminal realizó labores previas de seguimiento y vigilancia sobre su verdadero objetivo. Sin embargo, al momento de ejecutar el atentado en la concurrida calle 85 con carrera séptima, los atacantes cometieron un error de identificación letal. La Fiscalía confirmó que los sicarios confundieron a Aponte con el ciudadano Olimpo Oliver.



De acuerdo con el ente acusador, una de las claves de esta fatal confusión es que ambos empresarios asistían al mismo gimnasio. Este equívoco culminó en el violento ataque en plena vía pública, donde el sicario disparó contra Aponte y su guardaespaldas, causándoles la muerte.

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El cabo suelto del grupo de WhatsApp ‘Los gladiadores’

Para llevar a cabo el crimen de manera articulada, la estructura criminal conformó un canal de comunicación directo a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Este chat fue creado el 6 de febrero de 2026 y fue bautizado por los integrantes con el nombre de ‘Gladiadores’. Esta plataforma digital sirvió para coordinar minuto a minuto los movimientos de la víctima, distribuir tareas de vigilancia y gestionar los apoyos logísticos.

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En el grupo de WhatsApp participaban activamente de la logística ocho personas que utilizaban diversos alias: Moncayo, JJ, Bambam, Pequeño, Junior, Zorros, Carepapa y Tony. Este último corresponde a Leonel Llanos, alias Tony, señalado por la Fiscalía como uno de los cerebros logísticos. Según las pesquisas, ‘Tony’ participó en las labores de seguimiento y coordinación previa y, presuntamente, condujo la motocicleta en la que huyó el sicario material. El autor de los disparos ejecutó el crimen vestido de traje y corbata para mimetizarse en la zona financiera.

Purga interna: venganza por el objetivo fallido

El letal error de haber asesinado a la persona equivocada desató una violenta ola de venganzas al interior de la banda. Fuentes judiciales, de hecho, detallan que al menos un integrante de la estructura criminal habría sido asesinado en las últimas semanas. Las autoridades manejan la hipótesis de que este homicidio corresponden a retaliaciones de la organización por haber fallado en el crimen del esmeraldero.

Entre las víctimas de esta purga interna se encuentra un hombre que participó en la logística del atentado. Noticias Caracol conoció que este sujeto colaboró con la justicia aportando testimonios y pruebas fundamentales en medio de la indagación. Sin embargo, su cuerpo sin vida fue hallado por las autoridades en medio de la investigación, presumiéndose que su muerte fue ejecutada por la misma estructura criminal para silenciarlo.

Luego de la captura de ‘Tony’, las autoridades detuvieron a alias Bambam cuando intentaba escapar de Colombia a través del aeropuerto El Dorado con rumbo a Perú. De acuerdo con la Fiscalía, se trata de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, uno de los presuntos implicados en el crimen de un empresario arrocero.

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“El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, desde donde el hombre pretendía abandonar el país”, informó la Fiscalía, que también detalló que, según los elementos materiales probatorios, habría participado en labores de vigilancia y seguimiento previas al crimen y, presuntamente, creó un grupo de mensajería instantánea utilizado para coordinar el

ataque armado.

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