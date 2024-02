Agente de la Sijín vinculado con infidelidad quiere ser influencer: "Tendrán noticias mías"

Reapareció en un video el agente de la Sijín acusado de traicionar a un compañero de la institución al tener una relación con su esposa.Ahora se mostró en redes sociales, anunciando intenciones de ser influencer.

El agente de la Sijín aseguró que contará su versión de la historia. "Mi nombre es Steven Segura y paso por acá para saludarlos y darles las gracias a todas las personas que me están apoyando, ya sea con un comentario o una voz de aliento en medio de toda esta situación que estoy viviendo", expresó el funcionario en un video de TikTok.

"Yo sé que ustedes están pendientes de conocer la verdad de lo que sucedió y seguramente tienen muchas preguntas que espero resolver. Próximamente tendrán noticias mías", añadió.



El video por el que agente de la Sijín se hizo viral

#Virales #Cumaral| En redes sociales, un agente de la Sijin compartió el video en el que descubrió a su pareja sentimental con un compañero de trabajo, otro agente, en plena infidelidad. pic.twitter.com/6pTXyvbvva — Catatumbo al Dia. (@CatatumboalDia) February 3, 2024

El video de la supuesta infidelidad fue divulgado por el esposo de Sara, la protagonista del escándalo. La grabación muestra al uniformado llegando a la que sería su casa. En el lugar, ve a su pareja y a Steven y empieza a enfrentarlos a ambos.

Publicidad

“Llego a mi casa y me encuentro a mi esposa con este compañerito, que bonito compañero que tengo de la Sijín”, afirma el individuo traicionado.

El agente de la Sijín les pregunta a los supuestos amantes si tienen algo que decir al respecto. Steven le responde “fue su esposa”, mientras la mujer permanece callada.

Aunque el video desató varias críticas, un familiar de Sara se pronunció y aseguró que la mujer tenía intenciones de terminar la relación con su pareja desde hace algún tiempo.

Publicidad

"Ella no quería nada más con él debido a que, por un lado, es muy agresivo, obsesivo. Entonces ella dijo que ya no quería nada más con él. En diciembre le dijo que sacara las cosas de la casa y llegó enero y no hace sino persuadirla, acosarla, la persigue, le ha dicho que si no es de ella no es de nadie", aseveró el hermano de Sara en medios de comunicación.