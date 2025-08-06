Adiós a reconocido parque de diversiones que operó por décadas: cerrará a finales de 2025.

Six Flags Entertainment Corporation, reconocida como la mayor operadora de parques de diversiones en América del Norte, confirmó que pondrá fin a las operaciones de dos de sus recintos en Estados Unidos: Six Flags America y el parque acuático Hurricane Harbor, ambos ubicados en el estado de Maryland. La decisión fue anunciada oficialmente el 1 de mayo de 2025 mediante un comunicado de prensa, en el cual la compañía explicó que la medida responde a un proceso de revisión y reestructuración interna de su portafolio de propiedades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Como parte de nuestra revisión exhaustiva de nuestra cartera de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no encajan estratégicamente con el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía", declaró Richard A. Zimmerman, presidente y director ejecutivo de Six Flags. Como parte de esa estrategia, el terreno de aproximadamente 200 hectáreas será ofrecido en el mercado inmobiliario para una eventual remodelación. Para este fin, la empresa contrató a CBRE, una firma especializada en servicios inmobiliarios comerciales, que se encargará del proceso de comercialización del predio.

"Tras analizar diversas opciones, creemos que comercializar la propiedad para su remodelación generará el mayor valor y retorno de la inversión. Anticipamos un gran interés en la propiedad y seguiremos buscando estratégicamente oportunidades de optimización de la cartera mientras trabajamos para aprovechar al máximo su valor", agregó el presidente y director ejecutivo de Six Flags



Adiós a reconocido parque de diversiones en Estados Unidos

Six Flags America, que inició sus operaciones en 1974 bajo el nombre de The Largo Wildlife Preserve, fue transformado en parque temático en 1999 y ahora dirá adiós a sus visitantes el domingo 2 de noviembre de 2025, al finalizar la temporada. Six Flags, durante más de dos décadas, ha recibido a miles de visitantes anualmente, consolidándose como un punto de referencia para el entretenimiento familiar en la región, según explicó la compañía en el comunicado.

Publicidad

El presidente y director ejecutivo de Six Flags, Richard A. Zimmerman, señaló que la decisión busca generar mayor valor a largo plazo para la compañía y sus accionistas. Según indicó, tras evaluar diferentes alternativas, se concluyó que la venta del terreno permitiría un mejor retorno de inversión en comparación con la operación continua del parque. Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, el parque ya no se alinea con los objetivos de expansión y crecimiento sostenido de la organización.

De hecho, en el comunicado Zimmerman también reconoció que el cierre tendrá repercusiones tanto para los visitantes como para los empleados del parque, y aseguró que la empresa ofrecerá apoyo a los cerca de 70 trabajadores de planta que actualmente integran el equipo de Six Flags America. Estos recibirán indemnizaciones y otros beneficios conforme a su elegibilidad.



Cancelan eventos antes del cierre definitivo del parque

Como parte de los preparativos para el cierre definitivo, la compañía también confirmó la cancelación del Fright Fest, un evento tradicional de Halloween que se realizaba en el parque desde 1999. Esta será la primera vez en más de 25 años que no se lleve a cabo la popular celebración. En su reemplazo, Six Flags optó por mantener únicamente el 'Kids Boo Fest', un evento diurno orientado al público infantil que se celebrará los fines de semana, entre el 13 de septiembre y el 2 de noviembre.

Publicidad

Portavoces del parque indicaron que la cancelación del Fright Fest obedece a una decisión estratégica de enfocarse en actividades familiares durante los últimos meses de operación. Asimismo, informaron que los titulares de pases de temporada fueron notificados previamente y se les ofreció acceso al Fright Fest en Six Flags Great Adventure, ubicado en Nueva Jersey, como compensación.

"Agradecemos a nuestros empleados del parque que se esfuerzan por crear recuerdos inolvidables para nuestros visitantes, y Six Flags se compromete a apoyar a todos los empleados afectados durante el proceso de cierre a finales de este año. Six Flags America y Hurricane Harbor han sido una parte importante de la comunidad local, y esta última temporada será una oportunidad para celebrar las décadas de diversión que los visitantes han disfrutado en la propiedad", resaltó Zimmerman.



¿Qué pasará con las atracciones del reconocido parque?

Todavía no hay una decisión definitiva sobre el destino de las montañas rusas y otras atracciones icónicas del parque. La empresa aseguró que considera diferentes alternativas, como la reubicación de los juegos en otros parques de la cadena o su posible venta a operadores externos. Entre las atracciones más reconocidas del parque están 'Superman: Ride of Steel' y 'Joker’s Jinx', ambas destacadas en la costa este de Estados Unidos.

La decisión de cerrar Six Flags America se suma a otras medidas similares tomadas por la compañía en años recientes. Por ejemplo, en California se anunció también el cierre progresivo de Six Flags California’s Great America, en una movida que responde al mismo objetivo de redefinir y optimizar la presencia territorial de la empresa. Actualmente, Six Flags Entertainment Corporation opera un total de 27 parques de diversiones, 15 parques acuáticos y nueve complejos turísticos distribuidos en 17 estados de EE. UU., además de Canadá y México.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co