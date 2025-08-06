Revelación de mamá que descuartizó a su hijo con nuera colombiana en Italia: asesinato tardó 6 horas

El asesinato de Alessandro Venier, de 35 años, ha conmocionado a Italia por la implicación directa de su madre, Lorena Venier, y su pareja, la colombiana Mailyn Castro Monsalvo, de 30 años. El crimen ocurrió el 25 de julio en Gemona del Friuli, región de Udine, y desde entonces las investigaciones han revelado una cadena de horrores que se prolongaron durante al menos seis horas.

Según reveló el medio italiano ANSA, el asesinato comenzó alrededor de las 5:30 p. m., cuando Lorena Venier disolvió un fármaco entero de pastillas en una limonada que fue ingerida por su hijo con la intención de sedarlo. Sin embargo, el efecto no fue suficiente para dejarlo inconsciente. "Decidimos matarlo poniéndolo a dormir: vacié un blíster entero de medicina en la limonada, pero no fue suficiente. En ese momento, le puse dos inyecciones de insulina, ya que no se dormía del todo", confesó la enfermera de 61 años.

La madre agregó que había obtenido las inyecciones en su trabajo en el hospital, y las guardaba desde hacía cinco años con la intención inicial de suicidarse. Tras la inyección, intentaron asfixiar a Alessandro con una almohada. "Lo adormecimos con una pastilla para dormir alrededor de las 5:30 p. m., pero no murió hasta alrededor de las 11 p. m. porque no pudimos terminarla", dijo Venier. "Una vez que la insulina hizo efecto, intentamos asfixiarlo con una almohada, pero Alessandro siguió luchando, a pesar de estar débil."

La muerte de Alessandro, conforme describió, no fue rápida ni indolora. "El plan no era descuartizarlo", aseguró la madre. "Lo hice yo misma cuando nos dimos cuenta de que el cuerpo no cabía en el contenedor donde se suponía que se descompondría, mientras esperábamos para esparcir los restos en las montañas". Lorena Venier utilizó una sierra para metales para cortar el cuerpo en tres pedazos, que luego fueron cubiertos con cal y depositados en un recipiente en el garaje.

La versión inicial presentada por Lorena fue que la planeación la hicieron juntas y que Mailyn solo colaboró en mover los restos. Sin embargo, nuevas pruebas han sembrado dudas. Según Today Noticias IT, Mailyn fue quien realizó la llamada al 112. En la grabación se escucha: "Mi suegra mató a su hijo" y "No, Lorena, socorro. Ven a Via dei Lotti". Estas frases, señalaron medios locales, podrían indicar un intento desesperado por frenar el crimen o incluso una pelea para evitar que le quitaran el teléfono.

La abogada de Mailyn, Federica Tosel, informó que su clienta presentaba "varios moretones recientes en los brazos. Cuando le preguntaron cómo se los había hecho, respondió que se los había provocado su suegra". Aunque Lorena describió su relación con la colombiana como "casi idílica" y la llamó "la hija que nunca tuve", los investigadores no descartan una participación activa de Mailyn en el asesinato.



La nueva confesión de la madre: los detalles del asesinato

Durante la audiencia de validación ante el juez de instrucción del Tribunal de Udine de este lunes 4 de agosto, Lorena Venier amplió su testimonio. Según el Corriere della Sera, afirmó: "Primero lo anestesiamos con un medicamento disuelto en limón, pero seguía vivo, así que le puse dos inyecciones de insulina para asegurarme de que no reaccionara. En ese momento, Mailyn agarró los cordones de los zapatos de Alessandro y tiró de ellos, usando su pie como palanca sobre el cuerpo de mi hijo. No pudimos asfixiarlo con las manos desnudas".

En otro pasaje de su declaración, agregó: "Yo misma me encargué de la 'corteza' de Alessandro: usé una sierra y una sábana para contener la sangre, y lo corté en tres pedazos. No había salpicaduras, por eso encontraron todo en orden". Mailyn, según ella, tenía a su hija en brazos y "reapareció para llevar los tres restos al contenedor del garaje".

Sobre las motivaciones, Lorena afirmó: "Ella fue quien me pidió que matara a mi hijo Alessandro durante meses, desde el día en que nació su hija en enero". Aseguró que Mailyn había sido víctima de violencia por parte de Alessandro: "La golpearon violentamente, la insultaron y la amenazaron de muerte repetidamente". Además, sostuvo que la vida de su nuera y de su nieta estaba en peligro, y que "teníamos que matarlo primero".

"Fue Mailyn quien llamó al 911 para denunciar el asesinato de su pareja. El plan era esperar y luego deshacerse de los restos, pero tuvo una crisis", explicó Lorena al juez. "Pensé que se agotaría con el tiempo. Después, lo llevaría a la montaña y lo abandonaría allí, donde dijo que quería que se depositaran sus restos", agregó. La autopsia y una próxima inspección en la casa por parte del RIS (unidad especial de los Carabineros) podrán esclarecer el grado de participación de cada una.

El abogado de Lorena, Giovanni De Nardo, comentó: "La mujer explicó qué la impulsó a actuar, su motivo. Estaba visiblemente conmocionada y consciente de la crueldad de su acción, injustificable, pero derivada de circunstancias igualmente anormales". Asimismo, De Nardo solicitó una evaluación psiquiátrica para su clienta.



La petición de la joven colombiana sobre el futuro de su bebé

Mientras tanto, Mailyn Castro Monsalvo permanece recluida en el Instituto para Madres con Custodia Reducida de Venecia, bajo tratamiento por depresión posparto severa. En una reciente audiencia ante el Tribunal de Menores de Trieste, realizada por videoconferencia, la mujer solicitó que su hija de seis meses sea entregada a su madre en Colombia.

Información recopilada por El Heraldo pudo confirmar que la mujer colombiana implicada en este crimen que sigue dando de que hablar en Italia es oriunda de Puerto Colombia, Atlántico. La principal señalada del crimen estudió psicología en la Universidad de la Costa y el 6 de enero de 2021 trabajó con la Alcaldía del municipio del que provenía como jefe de la Oficina de Salud Pública.

Actualmente, la bebé se encuentra en un centro de protección designado por los servicios sociales del municipio de Gemona, donde recibe asistencia y vigilancia. La decisión final del tribunal sobre la custodia está pendiente y se espera en los próximos días.

