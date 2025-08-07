La cruda verdad tras el crimen del pequeño Alexis Delgado, de dos años: hubo un familiar involucrado

En octubre de 2024, ocurrió uno de los crímenes más atroces de los últimos años. Alexis Delgado, un niño de apenas 2 años, fue brutalmente asesinado en San Cayetano, Cundinamarca. Su cuerpo fue hallado en la vereda Los Ríos. Desde entonces, las autoridades emprendieron una intensa búsqueda para dar con el responsable.

Los hechos se desencadenaron tras la denuncia de la repentina desaparición del menor por parte de sus familiares. De inmediato, autoridades, vecinos y habitantes del sector se unieron en una intensa búsqueda para encontrar su paradero.

“Es terrible, eso solo lo hace un psicópata. Un monstruo”, recordó Luz Angélica Ramírez, madre del menor, a El Rastro, al referirse al doloroso episodio que marcó su vida para siempre.

A cuatro horas de Bogotá, el municipio de San Cayetano fue escenario de una tragedia el 18 de octubre de 2024, cuando se reportó la desaparición de Alexis Delgado, un niño de apenas 2 años. La investigación comenzó con la recolección de información sobre su entorno familiar, buscando pistas que ayudaran a esclarecer el caso.



El trasfondo familiar: pobreza, abandono y custodia

Luz Angélica Ramírez, madre del menor y de 28 años, le confesó a los investigadores que atravesaba una situación económica devastadora junto a su hijo. Según relató, en varias ocasiones no le alcanzaba el dinero ni siquiera para pagar el arriendo. Por esa razón, desde 2022 se vio obligada a buscar apoyo para el cuidado del niño. Además, de que la mujer tenía serios problemas de drogadicción.

Por esa razón, decidió confiar el cuidado de su hijo a su hermana, Yeimy Katerin Ramírez, a quien describía como una mujer amorosa y siempre pendiente del pequeño Alexis. En ese momento, Yeimy mantenía una relación con Carlos Herrán Rodríguez, un hombre que trabajaba en construcción y vivía con ella en Tocancipá.

“El niño venía con unos problemas disfuncionales en su hogar. Estuvo en compañía de su madre biológica hasta los 8 meses, pero a partir de eso, tuvo que ser rescatado por la Comisaría de Familia”, reveló el intendente Wilson Cárdenas, encargado de la investigación.

Debido a esta situación, la custodia del menor quedó en manos de su tía Yeimy y su pareja. Sin embargo, como Yeimy aún era menor de edad, la Comisaría decidió otorgar la custodia legal a su compañero sentimental, Carlos Herrán.

En 2022, Jeimy y Carlos Herrán se trasladaron a la vereda Los Ríos, en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca, donde el pequeño Alexis creció.



Una tragedia en San Cayetano

En la mañana del 18 de octubre, la tía del menor declaró que había salido muy temprano de casa, dejando a Alexis bajo el cuidado de su pareja, de 26 años. Desde ese momento, se perdió el rastro del niño.

Según la declaración entregada por el hombre a las autoridades, había dejado al pequeño durmiendo en la finca mientras él realizaba labores de ordeño. Sin embargo, al regresar, afirmó que Alexis ya no se encontraba allí.

Durante los primeros días de búsqueda, las autoridades creyeron la posibilidad de que Alexis se hubiera extraviado. “Pensamos que el niño se había salido a jugar, que de pronto se había caído y quizás estaba herido en alguna zona boscosa del sector”, explicó el mayor Juan Sebastián Ramírez, jefe de investigación criminal de la Policía de Cundinamarca.

Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado cuando el subintendente Cárdenas recibió información de que la madre biológica del niño había realizado llamadas insistentes y con tono amenazante a su hermana y a la pareja de esta, con el fin de recuperar la custodia del menor.

Esto abrió la hipótesis de un posible secuestro por parte de Angélica, la madre del menor. Sin embargo, ella aseguró a las autoridades que, al preguntarle a Carlos por el paradero del niño, él le respondió: “Yo pensé que se lo había llevado usted”. La mujer fue interrogada por la Policía, pero negó tajantemente haber tenido algo que ver con la desaparición de su hijo.

La versión de Angélica la respaldó su madre Eva Yaneth Ramírez: “Ella no se va a robar al bebé. Ella quería trabajar, ahorrar plática y recuperar a su hijo, porque ese era su pensado. Ella estaba muy juiciosa”, contó.



Inconsistencias en la versión

Mientras se aclaraban las dudas sobre Angélica, las declaraciones de Carlos Herrán comenzaron a mostrar inconsistencias. En un principio, afirmó que el niño se había quedado dormido, pero los testimonios de los vecinos contaban otra historia, ya que los tiempos no coincidían con lo que él había relatado.

Al parecer, la noche de los hechos, varios vecinos vieron a Carlos Herrán consumiendo licor. Además, Erika Rodríguez, dueña del lugar, relató: “Le pregunté por el niño y me dijo que lo había dejado en la casa viendo televisión. Le dije ‘¿No le da miedo dejarlo solo?’ y me dijo ‘No’”.



Atroz hallazgo del cuerpo de Alexis Delgado

Tras una ráfaga de preguntas sin tregua, Carlos Herrán finalmente decidió confesar lo ocurrido. Afirmó que el niño se había caído de un caballo y que, por temor, no lo llevó al hospital. Sin embargo, esta nueva versión sobre un supuesto accidente fue rápidamente descartada por las autoridades.

El 20 de octubre de ese mismo año, Carlos Herrán confesó el paradero del cuerpo del menor. Las autoridades se dirigieron al lugar indicado y, en una cueva ubicada en la cima de una montaña, hallaron el cuerpo del niño de dos años, con evidentes signos de violencia.

El hallazgo fue escalofriante. El informe forense desmintió por completo la versión inicial de Carlos Herrán, confirmando que Alexis no murió por una patada de un caballo, sino que fue víctima de un crimen atroz. “El niño sufrió tortura, abuso sexual, e inclusive en uno de los golpes de la tortura se produjo su muerte”, afirmó el investigador.



Captura de responsable

El 24 de octubre de 2024, las autoridades capturaron a Carlos Herrán, señalado por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal violento y tortura contra un menor de 14 años. Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía logró demostrar que, dentro de la vivienda, Carlos Herrán abusó, torturó y asesinó al menor Alexis Delgado. En la habitación se hallaron rastros de sangre y otros fluidos que comprometían directamente al acusado.

Tras revelarse la crueldad a la que fue sometido el pequeño Alexis, en medio del juicio, Carlos Herrán finalmente confesó. “Pedir perdón a Dios por lo sucedido. Pedirle perdón a la familia de la víctima, a mi familia, a ustedes presentes en esta audiencia y a todo el mundo les pido perdón de corazón”, afirmó en la audiencia.

El equipo de El Rastro le solicitó una entrevista a Carlos Herrán para conocer su versión de los hechos, pero no aceptó.

Debido a la contundencia de las pruebas en su contra, Carlos Herrán fue condenado a 56 años y 6 meses de prisión por el atroz crimen. Actualmente, cumple su pena en la cárcel de máxima seguridad de El Barne, en el departamento de Boyacá.

“Que ese señor se pudra en esa cárcel, porque él mismo se echó la soga al cuello, violando y torturando a mi hijo... Que no le rebajen nada y que pague todos los años que le dieron”, expresó la madre del menor, visiblemente afectada por el dolor.

La Personería de Tocancipá adelanta actualmente una investigación contra los funcionarios de la Comisaría de Familia que tomaron la decisión de entregar la custodia del menor a Carlos Herrán, por ser la pareja de la tía del niño.