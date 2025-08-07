Publicidad

Mujer acusa a su suegro de intentar ahogarla en una piscina cerca de Disney: su hija la defendió

Mujer acusa a su suegro de intentar ahogarla en una piscina cerca de Disney: su hija la defendió

El agresor enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado y dos delitos de agresión.

Suegro intentó a ahogar a mujer
Las personas se encontraban en un viaje familiar.
Tomado de redes.
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 07, 2025 09:35 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Una joven madre británica vivió momentos de terror durante sus vacaciones familiares cerca de Disney World, en Florida, cuando su suegro presuntamente intentó ahogarla en la piscina del complejo donde se hospedaban.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Jasmine Wyld, de 33 años y madre de dos hijos, sufrió arañazos en el pecho y aseguró temer por su vida tras una fuerte discusión con Mark Gibbon, de 62 años, sobre las condiciones de su testamento. El altercado ocurrió el pasado domingo en el Solterra Resort, en Davenport, y terminó con la intervención de testigos y la detención del presunto agresor.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Polk, Gibbon habría sumergido la cabeza de su nuera varias veces bajo el agua, impidiéndole respirar. Fue la hija de nueve años de Wyld quien, al presenciar la escena, se lanzó a la piscina en un intento desesperado por rescatar a su madre.

El incidente se habría desencadenado en medio de una acalorada conversación sobre el testamento de Gibbon, mientras ambos bebían alcohol. El hombre, que dirige la empresa de iluminación MRG Lighting, con trabajos en producciones de televisión, cine y videoclips de artistas como Ed Sheeran y Sam Smith, admitió haber empujado a su nuera, pero negó que intentara matarla.

Vecinas que presenciaron la agresión afirmaron a las autoridades que vieron cómo Gibbon sujetaba a la mujer bajo el agua en repetidas ocasiones y la arañaba en el pecho. Según la policía, el ataque se detuvo únicamente cuando estas testigos avisaron que habían llamado a los agentes.

Mark Gibbon enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado y dos delitos de agresión. Permanecerá bajo custodia hasta su próxima audiencia, programada para el 9 de septiembre. El sheriff Grady Judd advirtió: “Esperamos que nuestros visitantes se comporten igual que nuestros residentes. Si no puede controlar su ira, podría quedarse más tiempo en Florida de lo que planeaba”.

