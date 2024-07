Así descubrió esta mujer que su novio tenía otra: “Todos sus amigos y familia lo sabían”

Un nuevo caso de infidelidad se hizo viral en las redes sociales. Laura Twyford, identificada en TikTok como @bipolarb1tch3000, compartió la “traumática” situación que vivió al enterarse de que su novio tenía una relación con otra mujer.

Laura contó que su novio le había dicho que quería casarse y tener hijos con ella, así como presentarle a toda su familia, pero tenía un comportamiento extraño: siempre estaba ocupado y no tenía tiempo para que compartieran juntos.

Debido al poco tiempo que podían estar juntos, Laura decidió terminar la relación y, dos días después, según su relato, vio un comentario en redes sociales en el que otra joven llamaba “marido” a su ex en medio de un intercambio de mensajes.

Laura descubrió que ambos llevaban una relación de tres años y que la mujer era nada más ni nadas menos que la hermana del mejor amigo de él.

Entonces, decidió alertar a la otra persona del engaño, pero se llevó otra sorpresa: se dio cuenta de que dicha mujer y su ex llevaban una relación abierta.

La familia y amigos de su novio sabían todo

“Nunca me lo dijo. Me di cuenta de que todos sus amigos y familiares lo sabían y me lo ocultaron. Ella supo de mí todo el tiempo. Todos lo supieron todo el tiempo y lo mantuvieron en secreto”, sostuvo Laura.

Concluyó que la “engañó no solo un hombre, sino también su novia y sus amigos”.

Laura reside en Eastvale, California (Estados Unidos), y compartió el video con su historia el 23 de abril de 2024. Hasta este jueves, 4 de julio, había superado los 12,2 millones de reproducciones.

“Te poliamaron sin aviso”, “Para el chisme mi nivel de inglés pasa de básico a avanzado en menos de un segundo”, “Para el chisme mi inglés es nivel A JAJAJA!”, “Cada vez se ponía peor”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.

