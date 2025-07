Así luce Paulo Laserna, de '¿Quién quiere ser Millonario?', tras su salida de la televisión

Paulo Laserna Phillips, uno de los periodistas más destacados de la televisión colombiana y recordado por su programa ‘¿Quién quiere ser millonario?’, reapareció años después de estar fuera de la pantalla chica, en un homenaje que la periodista y hoy secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Cali, Mabel Lara, realizó en su cuenta de Instagram.

El ‘post’ de Lara está acompañado con un emotivo mensaje hacia Laserna donde se destaca la trayectoria de Laserna: “Gran parte de lo que soy se lo debo a este hombre. Visionario, riguroso como el que más. Abrió mi camino y el de muchas de nosotras. Lo hizo confiado y seguro que era lo que tocaba hacer en un país bellamente diverso". Posteriormente, culminó diciendo: “Él sabe cuánto lo adoro y respeto; mi amigo de siempre y después de tanto tiempo, sigue siendo mentor".

Dicha imagen, donde se destaca la admiración y el aprecio que tiene Mabel por su colega, resalta el papel que tuvo Laserna en la televisión colombiana, donde varios de los espectadores recuerdan su emblemático rol como el presentador del programa que preguntaba sobre cultura general. Luego de dejar los medios de comunicación, Laserna se ha dedicado desde el 2021 a realizar entrevistas en su programa ‘Última palabra con Paulo Laserna’, transmitido por YouTube e Instagram, donde ha tenido la posibilidad de interactuar con diferentes figuras públicas destacando personalidades como Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Gustavo Bolívar, Ariel Ávila, Rey Ruiz, entre otros.

¿Quién es Paulo Laserna?

Paulo Laserna es un periodista, politólogo, presentador de televisión y empresario colombiano, nacido el 15 de agosto de 1953 en Ibagué, Tolima. Estudió relaciones internacionales en el Instituto de estudios Políticos de París, ciencia política y alta gerencia en la Universidad de los Andes, y un máster en administración pública de la Universidad de Harvard. Fue concejal de Bogotá y asesor de Andrés Pastrana Arango durante su candidatura a la alcaldía de la capital, en 1988. Laserna creó el lema de dicha campaña: "Diciendo y haciendo".

Ya en los medios de comunicación colombianos, Laserna fue periodista de Caracol Radio, QAP Noticias, Noticiero Nacional y presentador de ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Un año después de llegar a Caracol Televisión, le ofrecieron la presidencia del canal. “Cuando me ofrecen la presidencia pido que me dejen el programa (‘¿Quién quiere ser millonario?’), pero me responden que eso no estaba bien visto. Sin embargo, ensayamos y me quedé 12 años.", declaró en una entrevista con ‘La Patria’.

