Camilo Cifuentes muestra la casa destruida de familiar tras sismo: busca ayuda para los afectados

La emergencia que atraviesan cientos de familias tras el terremoto de magnitud 7,4, registrado el lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando historias marcadas por la incertidumbre, las pérdidas materiales y la solidaridad.

Una de ellas la vivió de cerca el influenciador Camilo Cifuentes, quien compartió en sus redes sociales que la tragedia también alcanzó a su familia. En un video, relató que una de las viviendas de sus seres queridos quedó destruida, una experiencia que, según explicó, le permitió comprender de una manera mucho más cercana la dimensión de lo que viven cientos de colombianos.

Durante el mensaje, Cifuentes contó que, aunque en muchas ocasiones ha hablado de tragedias que afectan a otras familias, esta vez la emergencia llegó a su propio entorno.



"He hablado de tragedias y situaciones que ocurren en muchos hogares y hoy me toca vivir una muy cerca de casa. Ver el hogar de un familiar destruido cambia la manera en que uno dimensiona lo que está pasando".



El creador de contenido aseguró que su prioridad ahora es apoyar a su familia para que pueda reconstruir lo perdido. "Vamos a hacer todo a nuestro alcance para que ese hogar pueda levantarse de nuevo".

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Más allá de compartir la situación que enfrenta su familia, Camilo Cifuentes, quien se ha caracterizado por utilizar sus redes sociales para impulsar iniciativas de apoyo a personas en diferentes regiones del país, anunció que pondrá el alcance de sus plataformas al servicio de las familias afectadas por el terremoto.

Explicó que su intención es servir como puente entre quienes necesitan apoyo y quienes tienen la posibilidad de brindar algún tipo de ayuda.

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Para ello, indicó que comenzará a establecer contacto con organizaciones que ya trabajan en las zonas afectadas con el propósito de identificar cuáles son las necesidades más urgentes.

"Voy a estar en contacto con organizaciones que están trabajando en las zonas afectadas para entender qué necesitan y también buscar empresas, instituciones y personas que quieran aportar".

Asimismo, invitó a quienes deseen colaborar a comunicarse con él si pueden donar materiales de construcción, alimentos, enseres, transporte o cualquier otro tipo de apoyo para las familias damnificadas.

"En momentos como este entre todos podemos hacer una diferencia", finalizó su mensaje.

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La emergencia continúa dejando un panorama complejo

El más reciente reporte indica que el terremoto deja al menos 185 personas fallecidas. El consolidado incluye 95 víctimas en Cali, 72 en Pereira, entre ellas tres en el aeropuerto Matecaña, cinco en Manizales y nueve en Quibdó. No obstante, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó durante la mañana que en ese departamento se contabilizan 14 personas fallecidas, una cifra superior a la reportada inicialmente por Asocapitales.

En cuanto a los heridos, las autoridades registran 1.310 personas lesionadas, distribuidas entre Cali (885), Armenia (174), Quibdó (103), Manizales (78) y Pereira (6).

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El balance también señala que 153 estructuras colapsaron como consecuencia del terremoto: 66 en Pereira, 56 en Cali, 17 en Manizales, nueve en Quibdó y cinco en Armenia.

A esto se suma la suspensión de operaciones en seis aeropuertos del país debido a las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Mientras avanzan las labores de rescate, atención y recuperación en las zonas afectadas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, hasta las 8:30 de la mañana de este martes 11 de agosto, se han registrado 96 réplicas del terremoto principal.

La entidad mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica, mientras cientos de familias permanecen concentradas en la búsqueda de sus seres queridos y en el inicio de un proceso de recuperación que apenas comienza.

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