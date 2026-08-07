Así fue la visita de Lamine Yamal a Medellín: cantó con Ryan Castro y lució la camiseta de Colombia

La visita de Lamine Yamal a Medellín se ha convirtido en uno de los temas más comentados en redes sociales durante la Feria de las Flores. El futbolista español, que se encuentra de vacaciones en Colombia tras consagrarse campeón del Mundial de 2026 con España, recorrió distintos puntos de la capital antioqueña y protagonizó varios momentos que rápidamente se hicieron virales, especialmente por mostrarse como "un hincha más" y aparecer vestido con la camiseta de la Selección Colombia.

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El jugador del FC Barcelona llegó el jueves 6 de agosto a la ciudad y realizó un recorrido por la Comuna 13, uno de los sectores con mayor afluencia turística de Medellín. Allí estuvo acompañado por el cantante colombiano Ryan Castro y el creador de contenido Westcol, cuyo nombre es Luis Fernando Villa Álvarez.

La presencia del extremo español despertó el interés de cientos de personas que se encontraban en el lugar, quienes aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con él y registrar en video de varios de sus momentos en el evento.



Lamine Yamal cantó 'El ritmo que nos une' junto a Ryan Castro

Uno de los momentos más compartidos en plataformas digitales ocurrió durante una presentación de Ryan Castro en la Comuna 13. En medio del evento, Lamine Yamal tomó el micrófono e interpretó 'El ritmo que nos une', la más reciente canción representativa de la Selección Colombia.



Los videos del futbolista cantando el tema circularon rápidamente en redes sociales y generaron varias reacciones entre sus seguidores Colombianos. Entre los comentarios de los usuarios destacaron mensajes en los que incluso lo calificaron como "más colombiano que la bandeja paisa", haciendo referencia a la naturalidad con la que disfrutó de la música y del ambiente que se vivía en el lugar.

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La visita también quedó registrada en las propias redes sociales del futbolista. En su cuenta de Instagram publicó una historia mientras disfrutaba de 'Sanka', la canción de Ryan Castro y J Balvin.

Por otra parte, en TikTok mostró el atuendo que eligió para recorrer Medellín, en el que además de la camiseta de la Selección Colombia llevaba la chaqueta oficial del combinado nacional.

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Lamine Yamal cantando ‘El Ritmo que nos une’ de Ryan Castro junto a Westcol en Medellín 👀👀👀 Es más colombiano que la bandeja paisa! pic.twitter.com/UIppXuNU1o — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2026

El alcalde de Medellín le dio la bienvenida

La presencia de Lamine Yamal en la ciudad también fue destacada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le dedicó un mensaje público a través de su cuenta en X.

"Bienvenido Lamine Yamal a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente".El mandatario compartió además una fotografía junto al futbolista, en la que ambos aparecen sonriendo mientras Yamal viste la camiseta y la chaqueta de la Selección Colombia."Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo dos semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores. Increíble. Eh ave maría, pa' qué más pues", finalizó el mensaje.

Durante su paso por la Comuna 13, el futbolista también dirigió unas palabras a los asistentes que lo ovacionaban. "Gracias por todo. Muy contento de estar aquí. A Ryan, por romper así siempre". La visita a Medellín forma parte de las vacaciones que Lamine Yamal disfruta en Colombia. Días antes también había causado expectativa con su presencia en Cartagena de Indias, donde fue visto recorriendo las calles del centro histórico acompañado por su equipo de seguridad, mientras numerosos aficionados buscaban acercarse para saludarlo y tomarse fotografías.

Bienvenido Lamín Yamal a Medellín y a Colombia 🇨🇴.

Que orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad.

Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país 🇨🇴, de nuestra Medellín y de nuestra gente.

Te coronaste campeón del mundo con España 🇪🇸 hace tan solo 2 semanas y hoy… pic.twitter.com/BXNModu3oT — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 7, 2026

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