Candidata a Miss Mundo Chile causa sensación con inesperado talento musical: "La reina del metal"

En medio de la etapa de la semifinal del certamen de belleza Miss Mundo Chile 2025, una de las participantes se robó toda la atención del público y del jurado, pues además de mostrar sus cualidades físicas la candidata demostró un talento poco habitual en los concursos de belleza. Ignacia Fernández sorprendió al interpretar una canción del género death metal, un estilo caracterizado por su fuerza, tonos graves y el uso de voces guturales.

La presentación se realizó el pasado 2 de noviembre y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios la bautizaron como la 'reina del metal', mientras que destacaron su técnica vocal, la originalidad y la confianza con la que la joven defendió su propuesta artística. En las imágenes se ve a la mujer vestida de negro, acompañada por un guitarrista mientras que, con mucho estilo y elegancia entona la canción.

¿Quién es Ignacia Fernández, aspirante a Miss Mundo Chile?

La candidata, que representa a la comuna de Las Condes, explicó en su perfil oficial de Instagram que además de dedicarse al modelaje lleva varios años como vocalista principal de una banda de metal, de la cual también es fundadora. "El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito. Poder expresarlo en el escenario de Miss Mundo Chile fue una oportunidad que valoro profundamente".



Además mencionó que su intención era mostrar una faceta distinta de las mujeres que participan en este tipo de certámenes. "Fue una gran experiencia derribar barreras en televisión abierta, inspirar, ser real con una misma y demostrar que no hay que temer a los prejuicios de los demás", manifestó.



Su audaz interpretación ya supera los 30 mil me gusta en Instagram y ha causado sensación entre los seguidores del concurso y los amantes del género musical quienes luchan con los estigmas sociales. "Qué orgullo que al fin alguien derribe estereotipos prefabricados sobre lo que es femenino. ¡Esta reina del metal sí me representa!", comentó una usuaria en la publicación.

Mientras el concurso avanza hacia su recta final, que será el 9 de noviembre, Ignacia Fernández continúa su preparación. La aspirante ya se ha convertido en una de las favoritas del público, no solo por su desempeño en pasarela y gran belleza, sino por haber transformado el escenario de Miss Mundo Chile en un espacio para la expresión musical y la autenticidad personal.

