Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Candidata a Miss Mundo Chile causa sensación con inesperado talento musical: "La reina del metal"

Candidata a Miss Mundo Chile causa sensación con inesperado talento musical: "La reina del metal"

Ignacia Fernández, representante de Las Condes, rompió los esquemas del certamen al presentar un número musical de rock extremo durante la semifinal. Véalo aquí.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de nov, 2025
La modelo tiene su propia banda de metal -
Instagram: @ignacia.fdez

