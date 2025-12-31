En vivo
J Balvin sella una nueva reconciliación y publica foto con Residente: "La razón la tiene el tiempo"

J Balvin sella una nueva reconciliación y publica foto con Residente: "La razón la tiene el tiempo"

Con una publicación en sus redes sociales, el artista antioqueño le comunicó a sus seguidores que resolvió el distanciamiento que tenía con el rapero puertorriqueño.

31 de dic, 2025
Actualizado: 31 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Balvin y Residente.jpg
Balvin y Residente.
Instagram

