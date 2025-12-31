J Balvin sella una nueva reconciliación y publica foto con Residente: "La razón la tiene el tiempo"

Publicidad

Esta tregua ocurre días después de que Balvin publicó, también en sus redes sociales, un mensaje que selló definitivamente su reconciliación con Bad Bunny, ocurrida públicamente durante el último concierto de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ del puertorriqueño en México, donde el colombiano asistió como invitado especial.

“Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares”, escribió J Balvin en una publicación acompañada de una foto de portada en la que se enmarca ese emblemático abrazo que se dieron los representantes del género urbano en español ante las 66.000 personas que asistieron al Estadio GNP en la capital mexicana.

Publicidad

En la publicación, el intérprete de ‘QDMT’ incluyó fotos y videos de aquel domingo en el que decidieron que era “el momento perfecto” para limar asperezas y reconocer la trayectoria que ambos han consolidado como íconos de la música latina.

“No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo”, expresó el colombiano en su cuenta de Instagram.

Con una sonrisa dibujada, el Conejo Malo aseguró que ambos estaban esperando “el momento perfecto para compartir tarima”, y ese sería esa noche del 21 de diciembre en México. En este reencuentro, los exponentes del reggaetón interpretaron también ‘Qué pretendes’, incluida en el disco de ‘Oasis’, ‘Si tu novio te deja sola’, un éxito para ambos en 2017, así como ‘I Like It’, que grabaron con Cardi B en 2018.

NOTICIAS CARACOL