Video de directivo en Miss Universo 2025 agrediendo verbalmente a miss México: "Eres tonta"

Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más importantes en el mundo, un evento que cada año reúne cerca de 100 de mujeres que sueñan con representar con orgullo a sus países, es por eso que millones de personas en todo el planeta esperan con entusiasmo su realización, que generalmente se lleva a cabo a finales de año. Sin embargo, a pocos días de la coronación se ha visto envuelta en una fuerte polémica luego de que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, llamara "tonta" a la representante de México, Fátima Bosch, para luego pedirle que se retirara del lugar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El tenso episodio hecho ocurrió durante la ceremonia de imposición de bandas en Pak Kret, Tailandia, donde las participantes recibieron la cinta que representa a sus países. De acuerdo con varios testigos, el directivo reprendió públicamente a Bosch por no publicar en redes sociales contenidos promocionales sobre el país anfitrión y los patrocinadores del concurso.



Una gran ola de indignación

En videos difundidos por las redes sociales, se observa el momento en que Itsaragrisil llama a la mexicana con el micrófono para en frente de las demás candidatas cuestionarla insistentemente. Ante el intento de explicaciones por parte de la candidata, le exige que se calle, llegando incluso a llamarla poco inteligente y "cabeza hueca". El incidente provocó incomodidad entre las concursantes, y un visible clima de tensión en el recinto.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, mencionó inicialmente el alto directivo. Luego de varios comentarios llenos de tensión, el hombre añadió: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no? (…) Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta". Expresó Nawat.



Bosch, visiblemente afectada, se defendió señalando consideraba sus palabras cómo una falta de respeto, posteriormente el director llamó a seguridad, Su salida generó solidaridad inmediata entre varias participantes, quienes también decidieron levantarse y retirarse del evento.



Publicidad

En declaraciones posteriores a los medios, Fátima Bosch aseguró que fue víctima de una agresión verbal injustificada. “Amo mucho Tailandia y respeto a todos aquí, pero esto es inaceptable. Pero lo que director acaba de hacer no es respetuoso, me llamo ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo porque estoy aquí y hago todo bien, tratando de dar lo mejor de mí“. También expresó que el Miss Universo es una plataforma para alzar la voz por lo que "nadie podrá callar mi voz”.

El hecho causó una gran ola de indignación en redes sociales, donde usuarios y reinas de belleza exigieron a la organización Miss Universe una posición clara frente al comportamiento del alto funcionario. Una de las primeras en pronunciarse fue Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, quien además de retirarse del evento lamentó lo ocurrido y pidió mayor respeto hacia las participantes. "apoyamos a las mujeres esa es la verdadera joya de la corona de Miss Universo", declaró.

Publicidad

Por su parte Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, expresó su solidaridad en redes sociales "No es aceptable que una mujer sea insultada o menospreciada públicamente y bajo los reflectores de un certamen internacional que pretende promover la voz, el talento y la dignidad de las mujeres. Los concursos son plataformas de fortalecimiento, inspiración y liderazgo"

Ante la presión pública, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas a través de una transmisión en vivo, asegurando que lamentaba el incidente, "Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes", reconoció.

Por su parte, la organización Miss Universe emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con la integridad y el respeto hacia todas las concursantes. Además, anunció que el director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para supervisar las actividades y garantizar el cumplimiento de los valores del certamen.

Pese a la controversia, el comité confirmó que la programación previa a la gala final del 21 de noviembre seguirá adelante sin ningún inconveniente, para continuar con la búsqueda de la sucesora de Victoria Kjær Theilvig.



¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

Nawat Itsaragrisil es un empresario y productor tailandés, conocido principalmente por ser el presidente y fundador del certamen Miss Grand International, uno de los concursos de belleza más populares de Asia que en los últimos años a cobrado relevancia.

Publicidad

Además, recientemente adquirió la franquicia de Miss Universo Tailandia, sede y productor de la edición de este año. Itsaragrisil ha sido una figura polémica dentro del mundo de los concursos de belleza por su carácter fuerte y sus declaraciones públicas, muchas veces consideradas controversiales el caso más reciente fue la destitución de Miss Grand India cómo ganadora del certamen.

HEIDY CARREÑO

NOTICIAS CARACOL

