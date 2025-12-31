En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "¿Ustedes no trabajan en diciembre o qué?": Mexicano se sorprende con la Navidad en Colombia

"¿Ustedes no trabajan en diciembre o qué?": Mexicano se sorprende con la Navidad en Colombia

Un creador de contenido mexicano se hizo viral tras preguntar con humor si en Colombia existe la jornada laboral durante diciembre, asombrado por el ambiente festivo que se vive en el país durante estas fechas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Mexicano se sorprende de cómo es la navidad en Colombia
El cantante iomxreal ya cuenta con más de 60.000 oyentes mensuales en la plataforma de Spotify.
Instagram: @iomxreal

Publicidad

Publicidad

Publicidad