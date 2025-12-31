"¿Ustedes no trabajan en diciembre o qué?": Mexicano se sorprende con la Navidad en Colombia

La llegada de las festividades decembrinas suele transformar el ritmo de las naciones, pero para un visitante extranjero la intensidad con la que se vive esta época en Colombia ha resultado ser un fenómeno completamente fuera de lo común. El cantante y creador de contenido de origen mexicano, conocido en plataformas digitales como "io Mx", ha generado una ola de reacciones tras compartir su asombro ante lo que percibe como una celebración que no conoce pausas en nuestro país.



En el testimonio compartido en redes sociales, que rápidamente alcanzó gran notoriedad, muestra a io Mx preguntandole a todos los colombianos: "¿ustedes no trabajan en diciembre o qué rollo?" ya que le sorprende cómo las festividades comienzan desde el día de las velitas y se extiende a lo largo del último mes del año. "Se levantan y los veo: '¡Eh, eh, eh!! Se duermen: '¡Eh, eh, eh!', pues qué pedo, güey, ¿a qué hora trabajan?, ¿diciembre se lo regalan o es un mes festivo?" agregó.

El cantante mencionó la presencia masiva de pirotecnia y fuegos artificiales que iluminan el cielo de forma recurrente, lo que contribuye a la sensación de que cada rincón del territorio está en una fiesta permanente, además de detallar con sorpresa que el ambiente festivo parece no tener tregua alguna, incluso, con los días laborales. En su video, menciona con impresión como "no paran de echar desmadre güey", para finalizar mencionando en un tono humorístico "¿qué hacen para ganar para sacar billete en diciembre?", debido a la cantidad de festivos que se viven durante estas fechas y la energía que contagia a nuestro país.



Reacciones al video de io Mx sobre el diciembre Colombia

En redes, los usuarios se han divertido con la reacción del cantante, tomándose el video con humor y dejando comentarios entretenidos, respondiendo a las preguntas del artista. En los comentarios de la publicación se lee "trabajamos amanecídos y enguayabados y las fiestas terminan el 47 de diciembre", "te equivocas en Colombia diciembre se celebra desde septiembre", "esto es un arte que se desarrolla desde la pre adolescencia y se va mejorando con los años", "de dónde sacamos billete?? Ni idea, Dios proveerá", "en Colombia diciembre dura 50 días y no se sabe si es lunes miércoles o sábado", "diciembre en Colombia es otra cosa", entre muchas más reacciones, donde se demuestra la alegría que contagia a las personas durante las festividades.



Este suceso demuestra el choque cultural que puede experimentar el turismo internacional al enfrentarse a las tradiciones locales. Mientras que en otros países el mes de diciembre mantiene un equilibrio, la percepción de este visitante sugiere que en Colombia, el trabajo y la celebración parecen ir de la mano.



