"No he sido más feliz que contigo": conmovedor adiós de abuelo a su esposa se hizo viral en TikTok

Hay amores que solo tienen su final cuando la muerte es inevitable y un reciente video que se viralizó en TikTok es ejemplo de ello. El clip ha capturado la atención de millones en la plataforma y tiene una gran cantidad de comentarios conmovedores de quienes hasta han llorado al verlo.

La encargada de publicar esta historia fue Rebeca Hernández, una joven que decidió compartir un momento íntimo y profundamente emotivo de sus abuelos.



"No he sido más feliz que contigo"

El video en cuestión muestra al abuelo de Rebeca en el hospital, transitando los que serían los momentos finales de vida. En la escena, el hombre, visiblemente afectado e intubado, apoya su rostro en su mano mientras su esposa lo sostiene con ambas manos agarrándole el brazo. Lo que sigue es una declaración que se ha grabado en la retina de quienes la han visto. A pesar de la dificultad para hablar, el hombre comienza su despedida con la certeza de quien sabe que el final se aproxima: “Cuando ya me vaya…, ya lo sabes”.

Su esposa, intuyendo la profundidad de sus palabras, le pregunta con ternura “¿Qué?”. En ese instante el abuelo pronuncia la frase que bien podría ser el resumen y representación de su amor: “Que no he sido más feliz que contigo”.



Ella, por su parte, habla de la eternidad: “vamos a ir los dos a bailar, a bailar por ahí, ¿eh, cariño?”, responde a su declaración de amor.



El clip en el que la usuaria de TikTok inmortalizó el conmovedor dura apenas 19 segundos y fue subido a la red social en blanco y negro. En él, los abuelos se distinguen con dificultad debido a las mascarillas y los tubos que cubren su cara.

Junto al emotivo video, la nieta redactó un texto de despedida personal cargado de gratitud y cariño, por haber podido compartido tanto tiempo con su abuelo: “Sé que me vigilas y me cuidas desde ahí donde estés. Qué suerte haberme despedido de ti y que me dijeses esas cosas tan bonitas que me decías siempre y haber presenciado cómo le decías a la abuela lo que la querías. Qué suerte tengo contigo, qué afortunada de que TÚ seas mi abuelo”, escribió en la descripción de la publicación.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios y en los primeros días acumuló más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma de videos.

Comentarios como “De los videos más bonitos que he visto en esta plataforma, qué bonita forma de querer” y “Llevo 10 minutos llorando” ilustran el impacto del video. Hay quienes reflexionan sobre la existencia del amor verdadero, “qué bonito tener algo así”, y otros aprovechan para manifestar su deseo que los seres queridos duraran para siempre. Frases como “Los abuelos deberían ser eternos” se repiten varias veces.

Así, el video se convierte en un ejemplo de un amor duradero y de la importancia de los abuelos en la vida de las personas.