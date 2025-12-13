Muere papá de Selena, Abraham Quintanilla, a los 86 años de edad: su hijo lo confirmó

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre de la cantante estadounidense Selena Quintanilla, a los 86 años de edad. La noticia la confirmó Abraham Isaac Quintanilla, hijo del papá de Selena.



"Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy", escribió el hermano de Selena a través de sus redes sociales junto con una foto de su padre fallecido.

Hasta el momento, la familia del papá de Selena no ha entregado detalles sobre las causas de la muerte del hombre de 86 años.

Cabe recordar que Selena Quintanilla falleció en el año 1995 luego de que Yolanda Saldívar, expresidenta del club de fans y gerente de las boutiques de Selena, le disparara un motel de Corpus Christi, Texas.



¿Quién fue el papá de Selena?

Abraham Quintanilla fue cantante, compositor y productor ejecutivo estadounidense de origen latino. Nació en Corpus Christi, Tecas. Sus papás fueron recolectores de vegetales, algodón y frutas. Cuando tenía 14 años los padres del papá de Selena abandonaron la Iglesia católica y se volvieron testigos de Jehová.



De acuerdo con su biografía, para 1970, Abraham Quintanilla se mudó a Lake Jackson, Texas. Durante su estadía en esta ciudad, Marcella Samora, esposa de Abraham, comenzó a sentirse mal y un médico le dijo que tenía un tumor, por lo que debía ser operada. Sin embargo, los esposos buscaron una segunda opinión y otro médico le confirmó que no tenía un tumor sino que estaba en estado de embarazo.



La pareja ya tenía el nombre para el bebé que estaban esperando y era el de Marc Antony Quintanilla. No obstante, la esposa de Abraham dio a luz a una niña el 16 de abril de 1971 en el Freeport Community Hospital.

Según el portal Wikipedia, una mujer que compartía habitación con Marcella sugirió un nombre que años después se haría inmortal: Selena.