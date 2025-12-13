En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Muere papá de Selena, Abraham Quintanilla, a los 86 años de edad: su hijo lo confirmó

Muere papá de Selena, Abraham Quintanilla, a los 86 años de edad: su hijo lo confirmó

"Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy" manifestó AB Quintanilla, hermano de la famosa cantante fallecida en 1995.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Muere papá de Selena, Abraham Quintanilla, a los 86 años de edad: su hijo lo confirmó
Abraham Quintanilla y Selena Quintanilla -
Foto: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad