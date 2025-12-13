En vivo
#LOMÁSTRINADO
El "secuestro" que vivió J Balvin en Estados Unidos y que desencadenó su primer ataque de ansiedad

El "secuestro" que vivió J Balvin en Estados Unidos y que desencadenó su primer ataque de ansiedad

J Balvin recordó una experiencia complicada que atravesó en su adolescencia cuando viajó a Estados Unidos para aprender inglés.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de dic, 2025
J Balvin
J Balvin recordó episodio difícil que vivió en Estados Unidos -
Foto: @jbalvin

