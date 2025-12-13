Venezuela tras supuesto paso de aviones de combate de EE.UU. por espacio aéreo: "Estamos preparados"

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tienen un nuevo momento de dificultad. Al parecer, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron el pasado martes en espacio aéreo venezolano, sobre aguas del Golfo de Venezuela, durante aproximadamente 40 minutos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

No obstante, la misma Flightradar24 señaló después que se trató de un error, pero siguen los cuestionamientos sobre la posibilidad de un posible sobrevuelo por espacio aéreo venezolano.



A esta situación se suma lo manifestado por el presidente Donald Trump esta semana después de Washington incautara en el Caribe un buque que transportaba petróleo venezolano, señalando que no contará que hará con ese producto. "No sería muy inteligente de mi parte decírtelo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto", dijo Trump.



El pasado miércoles, la Guardia Costera y la Marina estadounidenses interceptaron e incautaron un navío con bandera de Guyana y sancionado por transferencias ilícitas de crudo que transportaba petróleo venezolano, en lo que supone un peldaño más en la creciente campaña de presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Publicidad

Mientras tanto, el Gobierno de Venezuela alertó este viernes sobre una guerra que aseguró quiere instaurar EE. UU. en Latinoamérica y el Caribe, aunque subrayó como un "imposible histórico" rendirse en este contexto, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en aguas caribeñas, que Nicolás Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.

En un acto por el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que Estados Unidos también pretende "nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana".

Sin embargo, el jefe militar dijo que Venezuela sigue "clamando por la paz", aunque subrayó que el país se mantiene en "rebeldía" contra lo que consideró como la "acción nefasta" del "imperialismo norteamericano".



Intento de "intimidación" y "violación flagrante"

Padrino denunció un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que ocurrió el pasado martes sobre el golfo de Venezuela según reportó el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, que no precisó si las aeronaves cruzaron el espacio aéreo venezolano.

Publicidad

El funcionario afirmó que aviones de las fuerzas armadas de Estados Unidos se acercaron a las costas venezolanas y pidió al país norteamericano no equivocarse al afirmar que Venezuela está preparada para la defensa. Además, criticó la confiscación de un buque cargado con crudo venezolano por parte de fuerzas estadounidenses, frente a las costas del país suramericano, lo que a su juicio constituye una "violación flagrante" al derecho internacional, a la libre navegación y el libre comercio.

El militar aseguró que el buque "petrolero, mercante, civil" transportaba petróleo venezolano "para otros mercados internacionales" y fue interceptado en el Caribe, "ya saliendo" al océano Atlántico".



¿Qué se sabe sobre este buque?

El martes, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense. El buque -sancionado por Washington en 2022- fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus presuntos vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní.

En el momento en que fue confiscado, transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino y calificó el decomiso como un "robo descarado".



"Fórmulas de mentira"

Por su parte, Maduro advirtió este viernes que las "fórmulas de mentiras, de presión, de chantaje y amenazas" no funcionarán "jamás" sobre su país. "Respect, respect, respect, stupid, los estúpidos del norte que se la pasan opinando y escribiendo en los medios del estúpido norte (Estados Unidos)", añadió.

Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, puso en marcha desde agosto pasado una movilización militar en el Caribe, con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Publicidad

Mientras, Venezuela se ha declarado en "permanente movilización" militar en todo su territorio, en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue naval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE