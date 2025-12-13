En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela tras supuesto paso de aviones de combate de EE.UU. por espacio aéreo: "Estamos preparados"

Venezuela tras supuesto paso de aviones de combate de EE.UU. por espacio aéreo: "Estamos preparados"

Vladimir Padrino, ministro de Defensa, manifestó que eso no los va a intimidar ni quebrar. Tildó las maniobras como ofensivas. "No se equivoquen porque tenemos la capacidad para reaccionar", señaló.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad