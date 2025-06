Creador MrStivenTc sufrió accidente en la vía Las Palmas: "salí a dar una vuelta y me di como tres"

El creador de contenido y 'streamer' Stiven Tangarife, conocido en redes sociales como MrStiven Tc, sufrió un accidente de tránsito mientras transitaba en una moto con otra persona por la vía Las Palmas en Medellín, Antioquia. El hecho quedó reportado en un video que se hizo viral en redes sociales.

En video se ve cómo otra moto graba al creador de contenido. Ambas motos transitan a altas velocidades por la vía, sobrepasando otros vehículos en varios momentos. MrStiven Tc es popular en plataformas como YouTube, Twitch y Kick. En esta última plataforma, se ha posicionado como uno de los 'streamers' de casino con más seguidores y vistas, según indican varios portales.

En un momento dado, Tangarife frenó repentinamente y aceleró nuevamente dando una curva. El creador perdió el control de la motocicleta y se volcó hacía el lado derecho. "Muchachos, hoy salí a dar una vuelta y me di como tres. Pero bueno, gracias a Dios no me partí", comentó el creador en su cuenta de Instagram, en donde mostró la herida que sufrió en su pierna derecha.

"El socio está un poquito raspado también. Gracias a Dios no pasó nada, pero vea, quiero concientizar a la gente que anda en moto. Siempre usen casco. Yo hay veces no lo uso, pero hoy gracias lo usé y vean de lo que me salvé", agregó Tangarife. El 'streamer' se encontraba transmitiendo en la plataforma Kick, tras el accidente se detuvo el en vivo.

"Apagué de una porque no quiere tener problemas con Kick. Cuando hay un accidente es mejor apagar director, de una vez. ¿Qué pasó? La bandera, la misma que yo dije que se iba a enredar en la llanta, adivinen qué pasó, se enredó (...) Gracias a Dios estamos bien. El 'chicle' está golpeado, pero no estamos quebrados que es lo importante", comentó Tangarife poco después del accidente.

Además, el 'streamer' dijo creer que uno de sus tatuajes se había dañado, al rasparse en una zona del brazo cuando cayó en la vía. También se refirió al golpe que sufrió en la cabeza. "Menos mal salí con casco (...) Me pegué un tramacazo con el caso que hasta me golpeé el labio, pero eso fue con la visera. Donde no hubiera tenido el caso me hubiera dado en la cabeza durísimo. Para que quede como moraleja".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL