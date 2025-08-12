Lo que se sabe sobre el álbum 12 de Taylor Swift: lo anunció junto a su novio Travis Kelce

Taylor Swift es noticia mundial una vez más. La cantante lanzó oficialmente la noticia de la llegada de su duodécimo álbum de estudio: 'The Life of a Showgirl'. El anuncio llegó en un momento tan 'swiftie' como preciso: a las 12:12 a.m., justo después de una cuenta regresiva que envolvió a sus fans en misterio y emoción.

La emocionante revelación, además, fue parte de un episodio especial del podcast 'New Heights', conducido por Travis (novio de la cantante) y Jason Kelce. Taylor apareció frente a las cámaras, abrió un maletín verde menta y lo que emergió —borroso a propósito— fue el título de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'. Mientras la cantante mostraba el álbum una voz emocionada de Travis soltaba un efusivo: “TS 12!”.

Al mismo tiempo, su sitio web se transformó: habilitó la preventa de vinilos, CDs y casetes (incluida una edición especial “Portofino orange glitter”), aunque sin revelar aún la fecha de lanzamiento ni de las canciones que contendrá el mismo.

Lo que se sabe sobre el nuevo álbum de Taylor Swift

El naranja se convirtió en el gran protagonista visual de esta nueva etapa. Desde un carrusel de 12 imágenes —con Swift luciendo distintos trajes naranjas— compartido por Taylor Nation, hasta la iluminación nocturna del Empire State Building en el mismo tono, la estrategia fue clara: anunciar sin palabras que algo extraordinario estaba por llegar.

Pero los teasers no se limitaron al color. Una playlist titulada “And, baby, that’s showbiz for you” —cargada con éxitos de sus álbumes 'Red', '1989' y 'Reputation' producidos por Max Martin y Shellback— insinúa que esta nueva producción podría contar con el regreso de esa dupla creativa.

Algunos rumores sugieren una colaboración con Sabrina Carpenter, una joven estrella al alza, lo cual encajaría con la temática de legado y reinvención que Swift parece proponerse explorar. Ni el anuncio ni la estética parecen casuales: todo apunta a una era concebida con mimo, diseño y narrativa. El ritmo, el color naranja y la idea de “showgirl” sugieren una atmósfera teatral, introspectiva y pop a la vez.

Este anuncio llega en un momento simbólico para Swift. Tras culminar The Eras Tour —la gira más exitosa de todos los tiempos con más de $2.000 millones recaudados— y tras recuperar los másters de sus primeros seis discos, este nuevo álbum representa una declaración de poder creativo y continuidad artística En su cuenta oficial en Instagram, Taylor compartió una carta manuscrita expresando su júbilo por haber recuperado los derechos de sus primeros seis álbumes. “Ahora todo pertenece a mí: los recuerdos, la magia, todas las eras... mi trabajo de vida”, escribió.

Este lanzamiento, dijo Taylor, llega tras un período de relectura creativa, en el que su obra volvió a ser suya. Es una declaración clara: esta nueva era refleja su autonomía como artista.

Desde Midnights en 2022 hasta su actual etapa, Taylor Swift ha demostrado una capacidad única de reinventarse sin perder el centro. Su postura como compositora, actriz de su narrativa y estratega cultural la ha consolidado como un referente global. Sus anuncios intercambian la solemnidad por la sorpresa, sus eras se etiquetan con colores, símbolos y números (como el 12) —y su legado solo crece.

