Alcalde Galán le responde a Trump: "Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien incluyó a Bogotá este lunes entre los peores lugares del mundo. "Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo. Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Miramos de nuevo al futuro con esperanza: acá están pasando muchas cosas buenas", escribió el mandatario local en su cuenta de X, en la que publicó un hilo de tweets destacando varios aspectos de la capital colombiana.

Trump dijo este lunes, al anunciar que toma el control federal de la Policía de Washington D.C. y el despliegue de al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional bajo la justificación de que la "inseguridad está fuera de control", que Bogotá está entre los peores lugares del mundo. Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dibujó una imagen de una capital de su país fuera de control por el crimen, diciendo que los homicidios son mucho más altos que en lugares que son considerados "los peores del mundo", como Bogotá y la Ciudad de México.

"La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México (...) esos lugares que escuchas que son los peores del mundo", señaló el mandatario, quien aseguró que la capital estadounidense "está bajo ataque de pandillas violentas, criminales, maníacos y vagabundos y esto no puede pasar más". El republicano se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos de 2024 en los que se ve que Washington –donde se registraron 27,54 por cada 100.000 habitantes– lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

A ese pronunciamiento Galán respondió con un hilo de tweets. En 10 publicaciones resaltó aspectos de Bogotá, como que, "en 2024, más de 352 mil personas salieron de la pobreza en Bogotá y 134 mil salieron de la pobreza extrema"; que ese mismo año "más de 546 mil personas (¡medio millón de personas!) salieron de la inseguridad alimentaria severa o moderada". También mencionó que "en Bogotá todos los niños, sin excepción alguna, tienen acceso a alimentación escolar" y que "936 hectárea en áreas protegidas de la ciudad han sido parte de procesos de restauración".

Galán mencionó que "el mundo está mirando a Bogotá. Y no precisamente porque sea una mala ciudad. Al contrario. El turismo en la ciudad ha crecido en 8.7% frente a 2023. Hoy llegan a Bogotá más de 14 millones de turistas al año, y nuestro aeropuerto es el mejor de Suramérica, según Skytrax".

Cabe señalar que el presidente Gustavo Petro también respondió más temprano a las declaraciones de Trump. "Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra", escribió Petro en su cuenta de X.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL