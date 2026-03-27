¿De qué hablaron Westcol y Petro? Pandilleros, educación, relaciones internacionales y otros temas

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, tuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño en la noche del jueves 26 de marzo. El creador de contenido, uno de los más famosos de Colombia, dijo que su intención con este espacio es "para que toda la juventud, todos los pelados que a mí me siguen, porque yo igual que ustedes no estoy con política, es para aprender un poco"



Westcol comenzó la transmisión desde una de las entradas de la Casa Nariño, sede del Ejecutivo en Colombia. El streamer indicó que es una persona neutra y que por esa razón también hará una transmisión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. "No tenemos ningún bando, imparciales y venimos a lo que vinimos... yo voy a hablar del futuro. Voy a hablar de los cambios de lo que realmente vale la pena hoy en día", aseguró poco antes de ingresar a la residencia presidencial.

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Al entrar a la Casa de Nariño, el presidente Petro recibió al streamer y lo llevó en un recorrido por el corredor en donde se encuentran los cuadros de los presidentes que ha tenido el país. "Esta es bien importante [señalando a Simón Bolívar] porque es el fundador de la República... nos hemos vuelto algo contrarios a lo que él tenía planteado... la unidad de toda esta esquina del continente para hacer una potencia mundial", dijo el mandatario, quien también mencionó, que a pesar de ser una democracia "pareciera que tuviéramos es herederos que se suceden en el poder porque los apellidos que acaba de mencionar siguen vigentes... Valencia, Pastrana...", dijo el mandatario.



¿De qué hablaron Westcol y Petro?

Entre los temas que hablaron el streamer y el presidente estuvieron la seguridad, la juventud, la participación política y la educación. Westcol le dijo a Petro, que consideraba que "una de las cosas que haría que cambiara la seguridad realmente es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente", algo que el mandatario cuestionó, diciendo que opinaba que era una visión de la vengaza. "Yo también vengo de abajo y yo no decidí robar, yo trabajé por lo mío", aseguró Westcol.

Sobre una pregunta sobre la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, Petro consideró que "se le va a reventar eso". "Todos esos jóvenes, algunos culpables, otros no tanto, hay violaciones de derechos humanos. Van a salir de las cárceles (...) No existe cadena perpetua, ni pena de muerte. Y esa salida puede contener tanta ira, que entonces la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia".

